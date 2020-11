Bordeaux : Décision des Girondins au bord de l'implosion !

Publié le 03 novembre 2020 à 18:45

Les Girondins de Bordeaux sont en grande difficulté, tant sur le terrain qu’en dehors. Le club s’est donc lancé dans une opération de réduction de son personnel. L'institution évoque une « réorganisation » visant des départs volontaires et concernant plus d’une trentaine d’emplois.

Bordeaux annonce des départs volontaires

Bordeaux est fortement impacté par la crise du Covid-19 qui a considérablement réduit les revenus des clubs professionnels. Les matchs de Ligue 1 se jouent quasiment à huis clos et les sponsors n’ont plus de visibilité. Du coup, ils n'ont plus d’intérêt à soutenir les équipes faute de spectateurs dans les stades. Cela en plus du conflit avec le nouveau diffuseur du championnat, à savoir Mediapro, sur les droits TV. Face à ces difficultés, les Girondins sont contraints de revoir leur gestion. Le club au scapulaire a ainsi opté pour la réduction de son personnel. Si l’on en croit l’AFP relayée par L’Équipe, « Bordeaux a fait part, mardi, d'un plan de départs volontaires qui pourrait concerner une trentaine d'emplois administratifs et commerciaux surtout ».

Cette décision a pour objectif « d’équilibrer les finances du club d'ici à trois ans », selon la direction des Girondins. Le club présidé par Frédéric Longuépée a précisé que son plan de « suppressions non contraintes » a été négocié avec syndicats et représentants du personnel dans le cadre d'un « accord de rupture conventionnelle collective ». Le dirigeant a rappelé à l’AFP que « le club bordelais vit avec un déficit structurel depuis de nombreuses années ». Ces dernières semaines, les médias ont évoqué un déficit estimé entre 30 à 40 millions d'euros.

Les Girondins contraints par la DNCG de redresser leurs finances

Dans le collimateur de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) depuis la cession du club, les Girondins de Bordeaux avaient passé sans souci le contrôle devant le gendarme financier des clubs professionnels. Cela grâce à une augmentation ou reconstitution du capital du club. King Street avait injecté 27,5 millions d'euros en juin dernier, selon le quotidien sportif. Rappelons que le groupe d’investisseurs américains est resté seul à bord du navire du FCGB après le retrait officiel de son associé (GACP) en décembre 2019. Sur le terrain, Bordeaux est 12e avec 12 points en 9 journées de Ligue 1. L’équipe entraînée par Jean-Louis Gasset compte trois victoires, trois matchs nuls et trois défaites.













Par ALEXIS