OL : Aulas signe un nouveau contrat avec un partenaire

Publié le 16 novembre 2020 à 19:40

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, a signé un nouveau contrat avec un partenaire, FUS de Rabat, ce lundi. Les deux parties se sont accordées sur un bail d’une année supplémentaire.

L'OL et le FUS de Rabat prolongent leur bail jusqu'en 2023

L’OL poursuit son aventure avec le club marocain, Fath Union Sport (FUS) de Rabat. La décision des deux clubs a été matérialisée par la signature de leur accord de partenariat, ce lundi 16 novembre. « En raison de la crise sanitaire internationale et de ses conséquences sur les possibilités d’échanges et les déplacements internationaux, les deux clubs ont en effet choisi d’étendre leur accord, afin de garantir la pleine période de collaboration convenue entre leurs académies et de permettre le partage d’expertise pour favoriser l’émergence de talents locaux », a communiqué le club rhodanien sur son site internet. A noter que l’OL et le FUS se sont liés en 2019 pour al première fois, jusqu’en juin 2022. Avec leur nouvelle signature, Lyonnais et Marocains rempilent désormais jusqu’au 30 juin 2023.

Réactions d'Aulas et du président du FUS

Jean-Michel Aulas s'est félicité de la confiance renouvelée entre les deux partenaires. « Dans ce contexte international difficile qui met en péril le monde du sport, qu’il soit amateur ou professionnel, nous devons plus que jamais faire preuve de solidarité et d’entraide. Cet engagement envers le FUS de Rabat que nous réaffirmons aujourd’hui va permettre au club de se doter des moyens nécessaires pour mener à bien tous les projets entamés depuis près d’un an », a déclaré le président de l’Olympique Lyonnais. Le responsable de la section football du club basé à Rabat a aussi réagi à la prolongation de bail avec l’OL. « Le Fath Union Sport ne peut que se réjouir du partenariat qui le lie à l'Olympique Lyonnais et qui commence d'ores et déjà à porter ses fruits. [...] L'OL, par le biais de sa politique de formation, permet au FUS de s'enrichir de son expérience, afin de poursuivre son développement dans ce domaine de la formation », a confié Hamza EL Hajoui.













Par ALEXIS