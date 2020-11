OM Mercato : La sonnette d’alarme est tirée pour Villas-Boas

Publié le 17 novembre 2020 à 23:19

Ça commence à se compliquer pour André Villas-Boas à l' OM. Le technicien portugais ne produit plus les résultats aussi séduisants que lors de sa première saison sur le banc de l'Olympique de Marseille. Un message d'alerte tombé sur la situation du portugais est tombé sur RMC Sport ce mardi.

OM : André Villas-Boas, ça tourne mal

Arrivé en sauveur fin mai 2019 pour relancer l’ OM, laissé en lambeaux par Rudi Garcia, André Villas-Boas s’est rapidement fait adopter par les supporters phocéens. Les résultats sur la pelouse parlaient pour lui. Alors que l’Olympique de Marseille avait un effectif réduit, André Villas-Boas a terminé la saison à la 2e place de Ligue 1, permettant ainsi au club phocéen de retrouver la Ligue des champions 7 ans après. Séduits par sa communication, les supporters marseillais se sont tous alignés derrière l'ancien coach de Chelsea. Mais la nouvelle saison n’est pas aussi satisfaisante que la saison dernière. Si le club olympien se classe au pied du podium en Ligue 1, en Ligue des champions, c’est la catastrophe. Après les 3 premiers matchs de la phase de poules, l’ OM est dernier de son groupe avec 3 défaites, 0 but marqué et 7 buts encaissés. Au-delà des défaites, c’est l’engagement des joueurs et le style de jeu adopté par André Villas-Boas qui laissent à désirer. Enfin, lors de ses dernières sorties, le technicien portugais s’est très souvent montré nerveux. Des signes qui n'augurent rien de bon, selon les observateurs avertis.

Daniel Riolo annonce le départ du coach marseillais

Évoquant la performance de chaque joueur de l’Olympique de Marseille, Daniel Riolo a d’abord indiqué qu’il n’aimait pas « mettre les gardiens dans les équipes, à l’OM c’est un peu triste ». Mais le journaliste estime que « Steve Mandanda est effectivement le taulier de ce début de saison ». L’éditorialiste a ensuite déclaré que Dimitri Payet était le maillon faible de l’ OM depuis le début de la saison. « Le vrai gros boulet c’est Payet », a-t-il martelé. Enfin, concernant André Villas-Boas, Daniel Riolo n’a pas été tendre. Le journaliste a assuré avoir retrouvé « un André Villas-Boas qui a l’air de s’en foutre de ce qu’il se passe à Marseille ». Pour le confrère, les mots utilisés par l'ancien stratège de Chelsea au cours de ses dernières interventions frôlent la grossièreté. « Dans la façon dont il parle, que je trouve de plus en plus vulgaire, même grossière », déplore le journaliste, se cache une envie du portugais de passer le tablier. « Il a déjà quitté l’OM dans sa tête », croit savoir Daniel Riolo.

Les fans de l'OM, qui adulent leur coach, partageront-ils cet avis de Daniel Riolo ? Sans les moyens qu’il espérait pour construire une équipe compétitive en Ligue des Champions, Villas-Boas semble plus gagné par le découragement que par un sentiment de n'en avoir rien à faire du club marseillais.













Par JOËL