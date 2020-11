PSG Mercato : Un deal avec l'Inter pour Christian Eriksen

Publié le 18 novembre 2020 à 18:20

Le PSG a certes recruté Danilo Pereira, mais Thomas Tuchel réclame toujours un milieu de terrain. Christian Eriksen, l’une des cibles du club de la capitale depuis l’été, intéresse toujours les Parisiens. Mieux, un deal avec l’Inter Milan est évoqué pour cet hiver.

PSG : Eriksen échangé avec Paredes cet hiver ?

L’une des priorités au PSG, en marge évidemment de la prolongation du contrat de Neymar et de Kylain Mbappé, c’est le recrutement d’un milieu de terrain. Thomas Tuchel et Leonardo sont d’ailleurs à couteaux tirés au sujet du renfort demandé par le premier. Le directeur sportif a certes recruté Danilo Pereira, mais ce dernier a été positionné en défense centrale par l’entraineur, car le Portugais n’a pas le profil qu’il recherche. Du coup, la question d’un milieu de terrain est toujours d’actualité au Paris Saint-Germain. Et pour satisfaire Thomas Tuchel, Leonardo serait disposé à donner un coup d’accélérateur au dossier Christian Eriksen dès janvier.

Si l’on se fie aux informations de la Gazzetta dello Sport, le dirigeant du PSG a entamé les négociations avec l’Inter Milan pour le Danois. Les discussions seraient en bonne voie. Le média transalpin évoque même un deal auquel Leonardo songe, à avoir un échange entre Leandro Paredes (26 ans) et Christian Eriksen (28 ans). En effet, la source croit savoir que le profil de l’Argentin intéresse Antonio Conte, coach des Nerazzurri. Une donne qui devrait faciliter la transaction entre les deux clubs. Il faut cependant rappeler que l’Atlético Madrid est aussi sur les rangs pour l’ancien joueur de Tottenham.

Que valent Christian Eriksen et Leandro Paredes

Transféré à l’Inter par les Spurs en janvier 2020 pour 27 millions d’euros, Christian Eriksen s'est lié au club lombard jusqu’en juin 2024. Après presque un an à Milan, il vaut désormais 50 millions d’euros sur le marché des transferts. Quant à Leandro Paredes, il a rejoint le PSG en janvier 2019, en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, contre un montant de 40 millions d’euros. Son coût est estimé à 20 millions d’euros et son contrat à Paris est valide jusqu’en juin 2023.













Par ALEXIS