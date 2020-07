ASSE Mercato : La 3e recrue Yvan Neyou livre ses impressions

L’ ASSE a recruté Yvan Neyou au Sporting Braga, comme pressenti. Il est prêté pour une saison, mais son contrat est assorti d’une option d’achat. Le milieu de terrain a livré ses premières impressions, après avoir signé son bail.

ASSE : Yvan Neyou promet de s'imposer dans l'équipe de Puel

Après Jean-Philippe Krasso et Sétigui Karamoko, l’ASSE tient son 3e renfort de l’été. Yvan Neyou Noupa a rejoint l’équipe de Claude Puel en provenance du Portugal où il évoluait avec la réserve de Braga. Il se dit très heureux de rejoindre l’AS Saint-Étienne, un club historique. « Je suis très heureux de découvrir ce club historique et si important dans l’histoire du football français », a déclaré le Camerounais. Conscient de la forte concurrence au sein de l’équipe de Claude Puel, la recrue de 23 ans affirme « sa volonté de travailler pour progresser et découvrir un jour la magnifique ambiance de Geoffroy-Guichard ». Yvan Neyo reconnait certes qu’il est arrivé à l’ASSE sur la pointe des pieds, mais il se dit « déterminé à tout donner pour réussir ».

Qui est la 3e recrue Yvan Neyou ?

Yvan Neyou est né à Douala, au Cameroun. Il a rejoint la France et l’Institut National du Football de Clairefontaine (INF), où il a débuté sa formation au sein de la talentueuse génération 97 en compagnie de Christopher Nkunku, Allan Saint-Maximin ou encore Amine Harit. Il a ensuite porté les couleurs de l’AJ Auxerre jusqu’en U19 Nationaux. En 2016, le néo-Stéphanois s’est engagé en faveur du Club Sportif Sedan Ardennes et a évolué avec les U19 avant de découvrir le championnat de National. Ayant brillé avec le club ardennais, Yvan Neyou a été recruté par le Stade Lavallois. Arrivé en Mayenne l’hiver 2017, il a débuté en Ligue 2, avant de rejoindre le Sporting Braga au Portugal en 2019.