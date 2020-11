Stade rennais : Julien Stéphan n'en dit pas peu sur Ben Arfa

Publié le 18 novembre 2020 à 21:35

Le Stade rennais affronte les Girondins de Bordeaux ce vendredi (19h), en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Ce match sera l’occasion pour Hatem Ben Arfa de retrouver ses anciens coéquipiers et Julien Stéphan, son ex-coach au SRFC.

Stade rennais : Stéphan dithyrambique envers Ben Arfa

À quelques heures du match entre le Stade rennais et les Girondins de Bordeaux, Julien Stéphan s'est étendu sur le cas Hatem Ben Arfa. Ce joueur a passé une saison en Bretagne (2018-2019), sous la direction du jeune entraîneur. « Je considère que c’est une chance d’avoir eu l’opportunité d’entraîner un joueur comme lui pour une première expérience professionnelle », a laissé entendre le coach du SRFC en conférence de presse. Julien Stéphan s’est ensuite montré très élogieux envers le meneur de jeu de 33 ans. « Hatem Ben Arfa est un joueur très talentueux. Il a une manière de fonctionner différente de beaucoup d’autres joueurs. C’est une grande richesse d’avoir pu connaître ce fonctionnement-là et d’avoir pu entraîner ce type de joueur », a témoigné le technicien de 40 ans.

SRFC : Julien Stéphan lancé par Ben Arfa !

Julien Stéphan a avoué par ailleurs que c’est bien l’ancien Tricolore qui lui a permis de bien démarrer sa carrière d’entraîneur au Stade rennais. « Je ne sais pas si je le relance, mais Ben Arfa me lance. S’il n’y avait pas eu ce premier match et cette première victoire à Lyon, ce serait peut-être vite fini [pour lui, ndlr]. Je me souviens de tout ça… Il y a eu de grands moments avec HBA », a-t-il confié. Pour rappel, Julien Stéphan a été promu entraîneur principal du Stade rennais FC le 3 décembre 2018. Il était précédemment à la tête de l'équipe réserve des Rouge et Noir. Et lors de son premier match en Ligue 1, deux jours après sa nomination, son équipe a battu l'OL (2-0). Contre les Lyonnais, Ben Arfa avait été l'auteur du 1er but.













Par ALEXIS