OM : Galtier renvoie sèchement Villas-Boas dans les cordes

Publié le 19 novembre 2020 à 10:35

L’entraîneur du LOSC, Galtier, avait échangé des textos avec Di Meco, alors que le FC Porto étrillait l’ OM (3-0) en Ligue des champions. Villas-Boas n’avait ensuite pas manqué de se plaindre du comportement du technicien lillois, qu’il soupçonnait de se moquer de lui et de vouloir entraîner l’Olympique de Marseille.

Pas de moquerie de Christophe Galtier envers André Villas-Boas

André Villas-Boas avait essuyé de nombreuses critiques avec la défaite de l’ OM à Porto (0-3). Éric Di Meco, qui commentait le match sur RMC Sport, avait révélé qu’il avait échangé des messages avec plusieurs personnes pour évoquer la cinglante défaite de l’Olympique de Marseille. Christophe Galtier figurait parmi ces personnes. Quelques jours après, présent en conférence de presse, le coach phocéen avait passé tout ce beau monde à la sulfateuse. Concernant le tacticien lillois, le technicien portugais l’avait accusé de s’être moqué de lui avec Éric Di Meco dans leurs textos et de vouloir prendre sa place sur le banc de l’ OM.

Dans les colonnes de L’Équipe ce jeudi, le patron du banc du LOSC s’est défendu des accusations portées contre lui par son homologue phocéen. Christophe Galtier a d’abord rappelé qu’Éric Di Meco était une connaissance de longue date et que, « en aucun cas », il n’avait été question du match FC Porto-OM dans leurs textos. « La chose la plus importante que doit savoir monsieur Villas-Boas, c’est que je connais trop la difficulté de ce métier pour me permettre de rire de la contre-performance d’une équipe française (l’OM avait perdu 0-3). Je suis plutôt quelqu’un de bienveillant dans la profession, que l’entraîneur soit français ou étranger », a ensuite expliqué le coach des Dogues, avant d’exhiber les preuves qu’il ne se moquait pas d’André Villas-Boas : « Il a pensé que je me moquais ? C’est faux. (Silence) Voilà les échanges. (Il lit à haute voix les textos, qui évoquent des histoires de l’époque où ils étaient au centre de formation). »

OM : Christophe Galtier en remplacement d’André Villas-Boas ?

Concernant le fait que son nom soit régulièrement associé au banc de l’ OM en remplacement d’André Villas-Boas, Christophe Galtier croit savoir d’où cela vient. Le tacticien de Lille OSC a évoqué « deux paramètres ». Il a d’abord rappelé qu’il était natif de Marseille, que sa famille vivait à Marseille, qu’il avait été formé à la Commanderie et qu’il avait été joueur de l’Olympique de Marseille. « Et, deuxièmement, mon parcours depuis des années peut laisser penser aux gens que je peux entraîner l’OM », a-t-il également argumenté. Reste que pour le stratège lillois, « ce n’est pas un objectif en soi d’entraîner Marseille ». Mais il reconnaît que « quand vous êtes né à Marseille, que vous êtes formé là… », vous pensez forcément à entraîner l’ OM un jour. Comme c’est d'ailleurs le cas pour André Villas-Boas « avec Porto, comme d’autres avec Paris ou Lyon ». Suffisant pour convaincre le Portugais ?













Par JOËL