OGC Nice : Un crack absent pour la réception du Dijon FCO

Publié le 19 novembre 2020 à 13:50

L’ OGC Nice recevra le Dijon FCO le dimanche 29 novembre à 17 heures pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Morgan Schneiderlin ne participera pas à ce match.

Morgan Schneiderlin a écopé de trois cartons jaunes en l’espace de 10 matchs. Il ne devait donc pas participer au déplacement de l’ OGC Nice sur la pelouse de l'Orange Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille, initialement prévu samedi prochain dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Mais ce match a été reporté en raison de plusieurs cas de coronavirus chez les Niçois. Or, la sanction de l'ancien milieu de terrain de Manchester United (vainqueur de la Coupe d’Angleterre et du Community Shield) s’applique au premier match de Ligue 1 des Aiglons après le 17 novembre, date où elle a pris effet. La sanction du numéro 6 de l’ OGC Nice a donc été reportée et il ne pourra pas être aligné lors de la réception du Dijon FCO, comme l’annonce ogcnice.com.

Quel parcours pour la recrue estivale niçoise ?

Après 12 saisons en Premier League (Southampton, Manchester United et Everton), Morgan Schneiderlin a rejoint l’ OGC Nice durant le mercato estival. C’est donc un joueur expérimenté (257 matchs et 15 buts rien qu'avec Southampton) que les recruteurs niçois ont signé. Le milieu de terrain de 31 ans a été formé au RC Strasbourg, où il avait signé son premier contrat professionnel à 16 ans, en 2006. Il reste dans les annales du club strasbourgeois comme le plus jeune joueur à avoir signé son premier contrat professionnel, avant de rallier l’Angleterre 2 ans plus tard. Déjà privé du défenseur central brésilien Dante, blessé longue durée, l'entraîneur Patrick Vieira devra encore composer sans l’expérimenté natif de Strasbourg, le temps d’un match.













Par JOËL