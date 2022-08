OGC Nice Mercato : Le Gym se rapproche de plusieurs transferts

Publié par Anthony le 04 août 2022 à 13:04

OGC Nice Mercato : Le marché du Gym s'annonce encore mouvementé. Deux joueurs sont poussés vers la sortie tandis que le club espère trois recrues.

OGC Nice Mercato : Deux joueurs poussés vers la sortie

Il va y avoir encore beaucoup de mouvement cet été à Nice. Le Gym a déjà recruté Alexis Beka Beka, Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel et Mattia Viti et le mercato est encore loin d'être fini. Mais avant cela, les Aiglons aimeraient entreprendre un dégraissage et deux joueurs sont poussés vers la sortie suite à ces recrutements. Avec l'arrivée de Beka Beka et Ramsey, Mario Lemina et Morgan Schneiderlin sont sur la sellette et n'entrent pas dans les plans du nouveau coach, Lucien Favre.

Le Gabonais était souvent titulaire sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière. Il a participé à 36 matches toutes compétitions confondues, trouvant deux fois le chemin des filets. Le second a eu plus de mal à convaincre en ne participant qu'à 24 matches toutes compétitions confondues. Schneiderlin n'était que très rarement titulaire et Lucien Favre ne veut pas garder l'homme de 32 ans préférant compter sur Khéphren Thuram, Beka Beka et Rosario. Mais ce dégraissage ne veut pas dire une fin de mercato pour le Gym. Le coach des Aiglons attendrait encore trois nouvelles recrues.

OGC Nice Mercato : Trois recrues sont attendues au Gym

Après quatre importantes recrues, le club en attend trois autres notamment pour améliorer le secteur offensif de l'équipe. Avec la mise à l'écart de Kasper Dolberg, Lucien Favre souhaite deux attaquants français évoluant au Borussia Mönchengladbach. Le premier est Marcus Thuram, le frère de Khéphren. Sous contrat jusqu'en 2023 avec son club, il pourrait faire l'objet d'un transfert s'il ne renouvelle pas. Le deuxième est Alassane Pléa, lui aussi sous contrat jusqu'en 2023. Deux bonnes recrues qui jouent ensemble depuis 2019, mais qui valent entre 15 et 20 millions d'euros chacun selon Transfermarkt.

La troisième recrue espérée par le Gym est un latéral gauche. Le nom de Fabiano Parisi a été coché. Ancien coéquipier de Mattia Viti à Empoli, des discussions ont été entamées entre les deux clubs et le défenseur pourrait rejoindre la Méditerranée dans les jours à venir.