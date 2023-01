OGC Nice Mercato : Un départ au milieu de terrain officialisé au Gym

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2023 à 11:09

L’ OGC Nice poursuit son mercato sans bruit. Après le départ de Mario Lemina et en attendant celui d’Andy Delort, le club a bouclé un départ au milieu.

L’ OGC Nice est certes discret, mais reste actif sur le marché des transferts cet hiver, dans les deux sens. Le club azuréen a enregistré l’arrivée de Youssouf Ndayishimiye (24 ans), un polyvalent défenseur central en provenance d’Istanbul Başakşehir FK. Dans les prochaines heures, le Gym devrait enregistrer la signature de Terem Moffi du FC Lorient. Dans le sens des départs, Mario Lemina a été transféré à Wolverhampton en Premier League. Avant la fin du mercato hivernal, Andy Delort va quitter l’ OGC Nice pour rejoindre le FC Nantes, club avec lequel il a déjà trouvé un accord contractuel.

OGC Nice Mercato : Morgan Schneiderlin prêté à Western Sydney Wanderers FC

En attendant le départ de l’avant-centre algérien, les Aiglons ont acté celui de Morgan Schneiderlin (33 ans). N’ayant pas joué le moindre match cette saison ni avec Lucien Favre (parti le 9 janvier) ni avec Didier Digard (nouvel entraineur), le milieu de terrain va finir la saison en Major League Soccer (MLS). Dans un communiqué officiel, le Gym a informé de son départ en Australie. « L’ OGC Nice et le Western Sydney Wanderers Football Club se sont mis d’accord sur le prêt de Morgan Schneiderlin. L’OGC Nice lui souhaite une pleine réussite. »

Après le RC Strasbourg, Southampton, Manchester United et Everton, l’ancien international français (15 sélections) va découvrir un nouveau championnat et vivre une nouvelle aventure en Australie, avec les Wanderers. Morgan Schneiderlin retrouvera en Australie, l’ancien défenseur brésilien de l’OL, Marcelo Guedes, Romain Amalfitano (ancien milieu de terrain de Reims et Dijon) ou encore Yeni N'Gbakoto (ex-AS Nancy et EA Guingamp). Arrivé à Nice en juillet 2020, le joueur natif de Strasbourg a disputé à 59 matchs avec le Gym.