OGC Nice Mercato : Le Gym veut se séparer de plusieurs cadres cet été

Publié par Anthony le 15 juillet 2022 à 17:42

OGC Nice Mercato : Après avoir bouclé le retour de Lucien Favre, le club niçois a décidé de s'activer cet été dans le sens des départs.

OGC Nice Mercato : Plusieurs stars sur le départ à Nice

Depuis le départ surprise de Christophe Galtier au PSG, l'OGC Nice s'attend à plusieurs gros transferts cet été. Le club azuréen, qui a déjà perdu Evann Guessand (FC Nantes), pourrait connaître d'autres départs importants ces prochains jours. En tête de liste de ces départs probables, celui du prodige tricolore, Khéphren Thuram. Le milieu de 21 ans pourrait rejoindre d'ici les prochains jours son ancien entraîneur, Christophe Galtier au PSG. Jean-Clair Todibo a quant à lui fait l'objet d'approches de la part du FC Séville, qui aimerait le ramener en Liga la saison prochaine après un passage à Barcelone.

Mais certains joueurs ne seraient également pas retenus voire même poussés vers la sortie. Selon Santi Aouna, l'OGC Nice souhaiterait vendre des joueurs d'envergure et dotés d'un statut international comme Morgan Schneiderlin. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur de 32 ans n'est plus au coeur des projets du Gym. Avec 24 matchs à son actif la saison dernière, l'international français n'a jamais pu briller depuis son retour en France. Mais l'ancien joueur de Southampton ne serait pas le seul indésirable à Nice.

OGC Nice Mercato : Nice entame sa révolution

En plus de Morgan Schneiderlin, deux autres joueurs de l'OGC Nice sont poussés dehors. Kasper Dolberg, auteur d'une saison en dents de scie chez les Aiglons, serait notamment sur le départ, lui qui ne rentrerait plus dans les plans de Lucien Favre. Arrivé en 2019, l'attaquant Danois a perdu de sa superbe avec la concurrence d'Andy Delort et se cherche désormais un point de chute. Pisté par Brenftord, le joueur pourrait s'envoler en Angleterre pour récupérer du temps de jeu et retrouver son niveau d'antan. Mario Lemina est lui aussi, sur la sellette. Présent depuis 2021, il a joué 32 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, mais aurait obtenu un bon de sortie si un club y mettait le prix. De quoi entrevoir un gros chantier ces prochains jours à l' OGC Nice.