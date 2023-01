OGC Nice Mercato : Un départ bientôt acté au milieu de terrain

Publié par Jules le 24 janvier 2023 à 15:00

Ces derniers jours, le mercato hivernal de l'OGC Nice semble s'accélérer, et le départ d'un milieu de terrain devrait bientôt être acté par le Gym.

Très calme depuis l'ouverture du marché des transferts, l'OGC Nice va devoir mettre les bouchées doubles dans les prochains jours afin de se renforcer en vue de la seconde partie de saison. Tandis que le Gym pointe à la 10e place du classement avec déjà 12 points de retard sur le 5e de Ligue 1, les ambitions européennes des Aiglons pourraient prendre du plomb dans l'aile si le club ne parvient pas à renverser la tendance ces prochains mois. C'est pourquoi les dirigeants niçois devraient accélérer pour boucler plusieurs opérations.

Dans le sens des arrivées, l'OGC Nice est encore à la lutte avec l' OM dans le dossier Terem Moffi afin de se renforcer en attaque. En ce qui concerne les départs, le dossier Andy Delort, qui est annoncé en FC Nantes, dépend du premier, puisque les Aiglons ne semblent pas disposer à lâcher l'international algérien tant qu'un remplaçant ne lui a pas été trouvé en attaque. En parallèle de cela, le Gym devrait néanmoins finaliser le départ d'un indésirable pendant les derniers jours du mois de janvier.

OGC Nice Mercato : Morgan Schneiderlin va quitter le Gym cet hiver

Comme le révèle Foot Mercato, Morgan Schneiderlin devrait bientôt quitter l'OGC Nice. Arrivé en 2020 sur la Côte d'Azur, l'international français n'a plus disputé la moindre minute de jeu en Ligue 1 depuis avril 2022. Avec son statut d'indésirable chez les Aiglons et son salaire conséquent, un départ cet hiver semble très probable, et ce dernier pourrait intervenir rapidement.

Selon le média, Morgan Schneiderlin tiendrait déjà un accord avec le club australien du Western Sydney Wanderers. Là-bas, il devrait retrouver un ancien de Ligue 1, puisqu'il s'agit de l'équipe de l'ancien défenseur de l'OL, Marcelo. L'OGC Nice devrait libérer le joueur dans les prochains jours pour qu'il puisse s'engager librement avec sa nouvelle écurie.