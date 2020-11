PSG Mercato : Leonardo a trouvé la doublure de Mauro Icardi

Publié le 19 novembre 2020 à 16:40

Les dirigeants du PSG sont à pied d'oeuvre sur le marché des transferts. Avec le départ irrémédiable de Moise Kean à l'issue de la saison, Leonardo cherche d'ores et déjà un remplaçant, qui pourrait faire office de doublure à Mauro Icardi. Et le Brésilien semble avoir trouvé son bonheur du côté de Naples.

Le PSG cherche une doublure à Mauro Icardi

Thomas Tuchel voulait absolument un avant-centre lors du mercato estival pour suppléer Mauro Icardi. Voire le remplacer. Le technicien allemand du PSG n'est pas un énorme fan de l'Argentin, qu'il rechigne à titulariser et même à faire entrer en jeu, à l'image de ses choix lors du tournoi final de la Ligue des champions, où il lui avait préféré à plusieurs reprises Eric Maxim Choupo-Moting. Leonardo a, de justesse, céder à la requête de Tuchel en faisant venir Moise Kean d'Everton. L'attaquant est la très bonne surprise au PSG en ce début de saison. Il a déjà rendu de sacrés coups de main aux Parisiens, notamment en Ligue des champions à Istanbul, où il a inscrit un doublé. Mais, avec de telles performances, les supporters en viennent à regretter qu'aucune option d'achat ne figure dans les clauses du prêt de l'Italien, qui retournera sous la houlette de Carlo Ancelotti à la fin de la saison.

Arkadiusz Milik dans le viseur de Leonardo

Ainsi, Leonardotente au maximum d'anticiper en réfléchissant à différentes pistes pour trouver une doublure à Mauro Icardi. Et ce, dès le mercato hivernal. Les dirigeants parisiens semblent avoir trouvé ce qu'ils cherchaient en la personne d'Arkadiusz Milik, selon Il Messaggero. La presse italienne évoque en effet l'intérêt du PSG pour l'attaquant polonais de 26 ans. Le joueur évolue au SSC Naples où il est en fin de contrat. Le PSG ne verrait pas d'un mauvais oeil l'arrivée dès cet hiver du joueur. Il ne faudrait, pour convaincre le Napoli, que racheter les six derniers mois e son contrat pour le faire venir dans la capitale. Si les demandes napolitaines s'avèrent trop élevées pour un joueur évalué à 25 millions d'euros, le PSG pourrait négocier dès janvier directement avec le joueur. Leonardo prépare donc l'avenir avec attention, mais il faudra se méfier de Tottenham, l'Atlético de Madrid et l'AS Roma, également intéressés par Arkadiusz Milik.













Par Matthieu