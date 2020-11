PSG, LOSC : Luis Campos fait un pari sur Kylian Mbappé

Publié le 20 novembre 2020 à 07:30

Bien que champion du monde, Kylian Mbappé a encore plusieurs récompenses à aller remporter. Directeur sportif du Lille OSC, Luis Campos voit l’attaquant du PSG finir Ballon d’Or.

Luis Campos l’assure, Kylian Mbappé sera Ballon d’Or

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé fait déjà des jaloux avec son armoire à trophées. Champion du monde, l’attaquant du Paris Saint-Germain a également tout remporté sur le plan national avec son club. Seuls des titres continentaux et des prestigieuses récompenses individuelles échappent encore au crack parisien. Pour autant, Luis Campos n’est pas inquiet pour la star du PSG. Le directeur sportif du Lille OSC estime que le poulain de Thomas Tuchel soulèvera des trophées de prestige dans sa carrière. Le technicien portugais voit notamment le natif de Bondy régner derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Cristiano (Ronaldo) et Messi, ils ont terminé. Et je pense que c’est l’opportunité pour Kylian, très jeune déjà, de prendre vite le chemin du Ballon d’Or. Et le rester pendant 5-6 ans. Je pense que ça peut facilement arriver », a indiqué le dirigeant lillois sur Téléfoot.

Des sacres conditionnés à un départ du PSG ?

Alors qu’il est encore à la fleur de l’âge, Kylian Mbappé n’a jamais fini en deçà de la 7e place au Ballon d’Or. À l’époque, il était déjà à l’AS Monaco lorsqu’il a fini à cette marche. Depuis sa signature au PSG, l’ancien monégasque a terminé 4e (2018) et 6e (2019). Pour bon nombre d’observateurs, un départ du Paris Saint-Germain lui permettrait de devenir un sérieux candidat au saint graal. Le nom du Parisien est d’ailleurs associé au Real Madrid, club avec lequel il aurait plus de chances de décrocher cette prestigieuse récompense individuelle. Néanmoins, Paris n’entend pas céder son crack. Leonardo s’active pour le conserver. Surtout que le club de la capitale était proche de soulever la Coupe aux grandes oreilles la saison dernière.













Par Ange A.