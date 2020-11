11e journée de Ligue 1 : où voir le match Monaco - PSG ?

Publié le 20 novembre 2020 à 07:30

La grande question du jour est : où voir le match Monaco - PSG ? Cette affiche compte pour la 11e journée de Ligue 1. Ce match entre le club de la Principauté et celui de la capitale se jouera au Stade Louis II.

Reprise du championnat, où voir le match Monaco - PSG ?

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec à son affiche 2 matchs : Stade rennais - Girondins de Bordeaux puis Monaco - PSG. À la question où voir le match Monaco - PSG ? Le téléspectateur devra se brancher sur TELEFOOT, le principal diffuseur de la Ligue 1 cette saison. Cette rencontre entre le 6e (l’AS Monaco) et le leader (le Paris Saint-Germain) se disputera sur le coup de 21h. L’As Monaco peut profiter de cette rencontre pour prendre pied sur le podium, au moins provisoirement, s’il arrive à créer la surprise par une victoire contre le PSG. Avec ses 17 points au classement, le club de la principauté n’est qu’à 1 point du Stade rennais qui affrontera ce jour même les Girondins de Bordeaux à 19h. Il faudra pour cela que les Bretons perdent face aux Girondins de Bordeaux et que le match Monaco - PSG tourne en faveur des hommes de Niko Kovac.

Où voir le match Monaco - PSG ?

S’il faut aller sur Téléfoot pour voir le match Monaco - PSG, il ne faut pas forcément s’attendre à une surprise du club de la Principauté face à l’ogre parisien qui ravage de nouveau tout sur son passage. S’il a titubé en début de saison avec deux surprenantes défaites 1-0 face au RC Lens et l’ OM, le conteste est aujourd’hui bien différent. Le Paris Saint-Germain sortait fatigué de sa campagne de Ligue des champions dont il avait joué la finale. Ces deux premiers adversaires avaient donc profité de l’absence de plusieurs joueurs mise au repos par Thomas Tuchel à Lens et d’une fatigue encore perceptible au Parc des Princes face à l’OM. Mais depuis, le rythme infernal de victoires qu’impose le club de la capitale à ses adversaires locaux a repris. Le tarif habituel de plus de 2 buts en moyenne par match a aussi repris après la juste victoire 1-0 face au FC Metz.

Pour ce match Monaco - PSG, Niko Kovac et Thomas Tuchel pourraient aligner les compositions ci-dessous. Avec la présence de Kylian Mbappé (deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 7 buts), le club de la capitale garde sa dangerosité offensive malgré l’absence de Neymar. Le coach du club de la Principauté devrait aussi aligner sa valeur sûre du moment en la personne de Ben Yedder. Ce buteur est 3e au classement de Ligue 1 avec 6 réalisations. Ils sont tous les deux devancés par le Rémois Boulaye Dia, auteur de 8 buts.

Match Monaco - PSG : les équipes probables :

Monaco: V. Mannone; R.Aguilar, A.Disasi, B. Badiashile, C. Henrique; Y. Fofana, A. Tchouaméni, S.Diop, G. Martins; K. Volland et W. Ben Yedder.

PSG: K. Navas, T. Kehrer, Marquinhos, A. Diallo, L. Kurzawa; L. Paredes I. Gueye, A. Herrera; A. Di María, A. Florenzi et K. Mbappé.













Par Gary SLM