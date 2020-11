OM Mercato : Pour Florian Thauvin, les jeux sont faits

Publié le 20 novembre 2020 à 12:00

La dossier Florian Thauvin est l'un des points chauds du mercato de l'OM. Le milieu offensif n'a plus que quelques mois de contrat à l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria travaille à sa prolongation au-delà de juin 2021. Mais le gaucher aurait déjà pris sa décision et quitterait le club à l'issue de la saison.

L'OM veut conserver Florian Thauvin

Florian Thauvin va-t-il quitter l'OM à la fin de la saison 2020-2021. Le contrat du gaucher à l'Olympique de Marseille prend fin en juin prochain et les négociations pour sa prolongation sont compliquées. Pourtant, Pablo Longoria fait tout pour convaincre son joueur. "Florian Thauvin, est une part importante du patrimoine du club, a récemment expliqué le directeur sportif. C’est dur de perdre un joueur comme Florian Thauvin parce qu’il est en fin de contrat. C’est pour cela qu’on doit tous travailler, club, joueur, entourage du joueur pour trouver la meilleure solution. Le football, comme la vie, c’est de trouver des solutions. Résoudre des problèmes, arriver à un point de rencontre entre tout le monde." Mais avec l'intérêt de l'AC Milan et du Séville FC, et les difficultés de l'OM, l'entreprise semble difficile.

Florian Thauvin tout proche d'un départ

Florian Thauvin, qui vient de jouer son 200e match sous les couleurs de l'OM, a dit sa "fierté" de jouer dans un club "qui lui tient à coeur". Même s'il espère "que ça continue", il révèle également vouloir "gagner un trophée". Cela semble compliqué à Marseille pour le joueur qui était resté pour jouer la Ligue des champions. Cependant, la campagne européenne catastrophique aurait fini de laver les derniers doutes du milieu offensif. Selon Simone Rovera sur Téléfoot, Florian Thauvin a 75% de chances de quitter l'OM à l'issue de la saison, en s'engageant avec le club de son choix dès le mercato de janvier. Les doutes concernant les ambitions sportives de l'Olympique de Marseille ont eu raison de Florian Thauvin, les efforts de Pablo Longoria semblent désormais vains. Pour rappel, l'OM a vu son match de la 11e journée de Ligue 1 contre l'OGC Nice reporté pour cause de cas de Covid-19 dans l'effectif niçois.













Par Matthieu