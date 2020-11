OM Mercato : Thauvin dévoile sa condition pour prolonger

Publié le 03 novembre 2020 à 13:30

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait toujours décider de prolonger avec l'OM. Il faudrait toutefois que les dirigeants de l’Olympique de Marseille acceptent de satisfaire le joueur sur un point.

OM : une prolongation de Florian Thauvin en négociation

Florian Thauvin sera en fin de contrat en juin 2021, alors qu’il n’a pas encore prolongé avec l'OM. Une situation contractuelle qui aurait suscité les convoitises de plusieurs clubs étrangers, dont l'AC Milan, pour l’ailier droit de l’Olympique de Marseille. Conscients de la menace, les dirigeants marseillais ont donc ouvert des négociations pour une prolongation de l’ex-Bastiais. Pour les responsables olympiens, il n’est pas question de laisser partir librement un joueur capable de faire entrer de l’argent dans les caisses du club. « Ce serait dur de perdre un joueur important comme lui, dans sa situation, libre de tout contrat », a récemment reconnu Pablo Longoria au micro de Téléfoot.

L’ancien Magpie chaud pour prolonger ?

Dans ses négociations avec l'OM, Florian Thauvin se retrouve en position de force. En effet, en ne prolongeant pas, le champion du monde 2018 pourra négocier avec le club de son choix dès janvier prochain, avec une grosse prime à la signature. Mais l’ancien Magpie se semble pas faire ce calcul et voudrait s’inscrire dans la « continuité » avec le club phocéen, à en croire Pablo Longoria. Autrement dit, l’attaquant ne serait pas opposé à une prolongation avec l'OM. En revanche, le joueur aurait posé une condition pour prolonger. Selon les informations de L’Équipe, le natif d’Orléans voudrait signer un nouveau contrat longue durée avec l'écurie phocéenne. Reste désormais à voir si les responsables de l'Olympique de Marseille pourront offrir une prolongation longue durée au joueur de 28 ans, alors qu’il émarge à plus de 400 000 euros par mois et ne satisfait pas pleinement ces derniers...













Par JOËL