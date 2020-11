RC Lens : refus de jouer contre l’OM, Haise répond à Eyraud

Publié le 20 novembre 2020 à 19:00

Le RC Lens a refusé de jouer contre l’OM ce samedi leur match en moins reporté en début de saison. Franck Haise, en conférence de presse, a répondu au président de l'Olympique de Marseille.

Le RC Lens confirme son refus à l’OM

Initialement prévue ce samedi pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, la rencontre OM-OGC Nice a été reportée à une date ultérieure à cause de plusieurs cas de coronavirus chez les Niçois. Cette déprogrammation n’arrange pas l’Olympique de Marseille qui a besoin de jouer ce week-end pour préparer la réception du FC Porto mercredi (21h), à l’occasion de la 4e journée de la Ligue des champions. L’OM a donc proposé de jouer contre le RC Lens ce samedi, autre match reporté depuis le début de la saison. Les Lensois ont refusé cette proposition. Franck Haise a expliqué les raisons de ce refus aux journalistes.

Les Lensois ne fonctionnent pas à la volonté des Marseillais

Selon l’entraîneur lensois, il n’aurait pas été convenable de déprogrammer in extremis le match entre le Dijon FCO et le RC Lens prévu ce dimanche à 15h. « Je crois qu'il y a un Dijon-Lens qui est prévu en championnat et à partir du moment où il y a un Dijon-Lens qui est prévu, il se jouera dimanche », a déclaré le technicien des Sang et Or. De plus, le coach du RC Lens estime que l’OM n’a pas à se précipiter puisque la coupe de France va apporter des solutions au calendrier.

« Il y a des dates qui vont être libérées par la coupe de France, donc on jouera l’OM à un moment ou à un autre », a rappelé Franck Haise. Enfin, le RC Lens s’est préparé pour jouer contre le Dijon FCO dimanche et non contre l’OM samedi. « Par rapport à notre préparation et à notre logistique, il était logique de jouer le match qui était prévu à Dijon », a conclu le tacticien lensois.













Par JOËL