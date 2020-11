Stade rennais : L’inquiétude de Julien Stéphan avant Chelsea

Publié le 20 novembre 2020 à 23:35

Le Stade rennais a concédé une nouvelle défaite vendredi à domicile contre les Girondins de Bordeaux (0-1). Julien Stéphan a exprimé son anxiété avant la réception de Chelsea en Ligue des champions.

Ben Arfa plonge le Stade rennais dans le doute

Après deux revers consécutifs, une réaction du Stade rennais était attendue ce vendredi lors de la réception des Girondins de Bordeaux. Mais une fois de plus, le SRFC a concédé une défaite contre le FCGB (0-1), sa troisième de rang. C’est un ancien du club breton qui a offert les 3 points au club au scapulaire. Recrue phare des Girondins, Hatem Ben Arfa a inscrit l’unique but de la rencontre avant la mi-temps (37e). Ce résultat n’est guère rassurant pour Rennes, surtout qu’un choc l’attend pour sa prochaine sortie. Mardi, les Rouge et noir reçoivent les Blues de Chelsea pour la 4e journée de la Ligue des champions. Julien Stéphan n’a pas caché son inquiétude avant ce rendez-vous crucial.

Le spleen de Julien Stéphan après Bordeaux

Le coach du Stade rennais n’est pas satisfait de la performance de ses poulains. « Oui, je suis un peu inquiet, pas abattu […] C’est un match insuffisant, décevant dans beaucoup de domaines, avec beaucoup de manques, notamment de caractère. Il n’y a pas assez d’intensité, d’agressivité », a lâché le technicien rennais cité par Le Télégramme. Celui-ci ne manque pas d’ailleurs de traiter la performance de ses joueurs de « médiocre ». Contre Bordeaux, le club breton a enchaîné son troisième match sans inscrire le moindre but. L’entraîneur rennais espère trouver les mots pour remotiver ses troupes contre Chelsea. « Il faut donner de la force aux joueurs, mais aussi être lucide », a-t-il indiqué. Rennes ne compte qu’un seul point avant d’affronter les Blues. Un nouveau faux pas compromettrait davantage les chances de qualification du SRFC pour le prochain tour.













Par Ange A.