OM Mercato : Un renfort cet hiver, la réponse de Longoria

Publié le 21 novembre 2020 à 06:00

Malgré son recrutement estival, l’Olympique de Marseille peine encore à convaincre avec les résultats. Directeur sportif de l’ OM, Pablo Longoria a évoqué la possibilité de recourir à un renfort cet hiver.

Une nouvelle signature en vue pour l’ OM en janvier ?

Pour son retour en Ligue des champions cette saison, l’Olympique de Marseille s’est montré actif sur le marché des transferts. Mais pour le moment, l’ OM peine à enchaîner les bons résultats. L’équipe entraînée par André Villas-Boas éprouve surtout de réelles difficultés en Coupe d’Europe. Le club phocéen ne compte aucun point à l’issue de la phase aller. Bien que dans le dur, l’exécutif marseillais ne fait pas d’un recrutement en janvier sa priorité. Pablo Longoria estime qu’il restera néanmoins attentif au marché. « Si on veut rentrer dans les individualités, si on peut s’améliorer, on le fera. Mais je ne veux pas renforcer avec un autre joueur pour faire dans la démagogie. S’il y a des opportunités pour améliorer l’effectif, on le fera », a indiqué le directeur sportif marseillais dans un entretien au Phocéen.

Pablo Longoria pas inquiet pour Luis Henrique

Investi directeur du football cet été, Pablo Longoria a notamment recruté Luis Henrique. Mais pour le moment, l’ailier brésilien ne s’est pas encore montré décisif avec son nouveau club. L’ancien de Botafogo n’a pour le moment disputé que trois matchs (42 minutes) avec Marseille. Pour le directeur sportif de l’ OM, il faut du temps pour que sa recrue s’adapte à son nouvel environnement. « Il faut avoir de la patience avec Luis Henrique. Il vient du Brésil, il a 18 ans. On l’a bien dit tout de suite à son arrivée. Normalement, il faut six mois, le temps de l’adaptation. Tous les Sud-Américains ont besoin d’adaptation, surtout quand tu as 18 ans », a expliqué le dirigeant espagnol.













Par Ange A.