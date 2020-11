OM Mercato : Pablo Longoria sur trois dossiers chauds !

Publié le 21 novembre 2020 à 14:20

Pablo Longoria est un responsable sportif bien occupé. L'espagnol de l' OM porte la lourde responsabilité de boucler des dossiers qui tiennent à cœur aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, mais aussi à leurs fans.

OM Mercato : Encore du travail pour Pablo Longoria

La vie à l' OM n'est pas un long fleuve tranquille. Même après un mercato estival mouvementé, le directeur sportif doit continuer de négocier pour garder l'équipe toujours compétitive. Et cette fois, ce sont des joueurs en interne qu'il doit convaincre de rester à l'Olympique de Marseille, mais pas que. L'entraîneur est également bien présent sur le tableau de chasse de l'espagnol de 34 ans.

Les fans de l' OM grognent en ce moment à cause de la situation de Florian Thauvin. Le joueur champion du monde 2018 arrive en fin de contrat en juin prochain. Jusqu'il y a peu, l'Olympique de Marseille ne lui a faite aucune proposition de contrat, selon ses propres affirmations. La tendance doit vite changer au risque de le voir signer un précontrat au mois de janvier avec un club dont il pourrait porter les couleurs gratuitement à partir du mois de juin.

OM Mercato : Jordan Amavi, Florian Thauvin et Villas-Boas...

Et le cas Florian Thauvin n'est le seul dossier présent sur la table de Pablo Longoria. Jordan Amavi arrive lui aussi en fin de contrat en juin prochain. Un des meilleurs joueurs au poste de latéral gauche en France, il doit être sécurisé par l'espagnol avant la trêve hivernale. Que dire de l'entraîneur, André Villas-Boas ? Le portugais ne se projetait pas sur le banc de l'Olympique de Marseille sur la durée. Les dirigeants aimeraient qu'il reste avec eux, ce qui a ajouté son nom à la liste de dossiers à traiter par Pab.

Pablo Longoria sait que le temps lui est compté et que Jordan Amavi et Florian Thauvin, en fin de contrat en juin prochain, n’ont pas encore prolongé. Le grand patron du recrutement de l’ OM a ouvert les négociations pour une prolongation du latéral gauche et de l’ailier droit. « Sur les questions de Jordan (Amavi), de Florian (Thauvin) et des autres joueurs en fin de contrat, on a commencé à parler avec les joueurs », a-t-il annoncé sur Le Phocéen avant d’ajouter « On va voir l'avancée des conversations dans les prochaines semaines. »













Par JOËL