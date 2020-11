FC Nantes : Les supporters montent au créneau contre Kita

Publié le 22 novembre 2020 à 00:30

Waldemar Kita est de plus en plus désavoué par les supporters du FC Nantes. Ceux-ci n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement à l’endroit du président nantais samedi à La Jonelière.

Les supporters du FC Nantes ne lâchent pas Waldemar Kita

Mis sous pression par le fisc et récemment suspendu par la LFP, Waldemar Kita n’en finit pas d’enchaîner les déconvenues. Cette fois, il doit gérer une situation compliquée en interne au FC Nantes. Depuis plusieurs mois maintenant, le président du FCN ne fait plus l’unanimité auprès des fans du club des bords de l’Erdre. Ces supporters ont encore exprimé leur courroux vis-à-vis de leur dirigeant ce samedi. Comme le révèle Ouest France, les supporters nantais ont accroché des banderoles à La Jonelière. Sur l’une de ces étoffes, ces fans exprimaient leur désaccord suite aux propos tenus par le boss des Canaris au sujet de la formation. « Un mur entre les pros et la formation ? Un monde entre Kita et le FC Nantes ! », pouvait-on lire sur l’une des banderoles.

Une autre fronde en vue contre Kita ?

Sur d’autres banderoles, les supporters du FC Nantes s’en sont pris au même Kita et à l’exécutif communal. « Mme la Maire, des promesses en juin, puis du mépris en octobre… Rolland/Rebouh/Bolo, le fiasco Yellowpark n’a pas servi de leçon ? », pouvait-on lire sur l’une d’entre elles. D’autres groupes de supporters nantais ont annoncé sur Twitter qu’ils comptaient manifester contre le déménagement de la Jonelière. Le président du FCN souhaite offrir un centre d’entraînement plus grand et mieux équipé au club. Le boss des Canaris veut aménager un espace de 30 hectares dans le pays d’Ancenis. Sauf que ce projet ne recueille pas l’assentiment de bon nombre de supporters attachés au centre d’entraînement actuel du club. Éric Swidurski, le président de l’association À la Nantaise, interpellait déjà Johanna Rolland à ce sujet. Il souhaite que l’édile y voie plus clair dans ce nouveau projet du président du FCN.













Par Ange A.