OL : Houssem Aouar apte, deux absents contre le SCO Angers

Publié le 22 novembre 2020 à 06:00

Touché contre l’ASSE, Houssem Aouar pourra tenir sa place dimanche lors du déplacement à Angers. L’ OL ne pourra pas néanmoins compter sur deux joueurs contre le SCO.

L’ OL avec Houssem Aouar contre Angers

Après son succès contre l’AS Saint-Étienne (2-1), l’Olympique lyonnais va tenter de signer une nouvelle victoire ce dimanche. L’ OL se déplace sur la pelouse du SCO Angers pour la 11e journée de Ligue 1. Touché aux adducteurs contre les Verts, Houssem Aouar sera du déplacement à Angers. Le milieu de terrain n’avait pu honorer sa convocation avec les Bleus lors de la trêve internationale. Il a profité de la fenêtre internationale pour se remettre de sa blessure. S’il a récupéré Aouar, Rudi Garcia a déjà indiqué que le milieu lyonnais ne devrait pas disputer toute la rencontre. Le coach lyonnais devra également composer avec deux absences de taille contre les Scoïstes.

Un Lyon amoindri contre Angers ?

Karl Toko Ekambi et Maxwel Cornet ne figurent pas dans le groupe de l’ OL. Le Camerounais et l’Ivoirien sont suspendus pour cette rencontre après une accumulation de cartons jaunes. Non convoqués, les deux Lyonnais vont profiter pour souffler après la trêve internationale. Une période durant laquelle Maxwel Cornet a notamment été touché à la cheville avec les Éléphants de Côte d’Ivoire. En son absence, Melvin Bard devrait être aligné sur le flanc gauche de la défense des Gones.

Le groupe de Lyon pour affronter le SCO

Lopes, Pollersbeck, Dubois, Marcelo, Benlamri, Diomandé, Denayer, Bard, De Sciglio, Jean Lucas, Guimaraes, Paqueta, Thiago Mendes, Aouar, Caqueret, Depay, Kadewere, Dembélé, Cherki, Soumaré













Par Ange A.