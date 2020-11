OL Mercato : Aulas et Juninho bouclent un excellent coup

Publié le 22 novembre 2020 à 16:15

À l’ OL, Rudi Garcia devrait bientôt recevoir du renfort pour aller chercher une place sur le podium en Ligue 1. Ses dirigeants vont bientôt lui donner les moyens de sa politique avec quelques jolis coups en préparations.

OL : De nouveaux joueurs dans le groupe pro

Absent des competitions Européen cette saison, l’ OL ambitionne un retour dès la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, il faudra finir sur le podium de Ligue 1. Pour cela, les recruteurs de l’ Olympique Lyonnais sont déterminés à mettre à disposition de Rudi Garcia un effectif taillé pour atteindre l’objectif de fin de saison. Ainsi, après avoir signé des recrues venues d’ailleurs durant le mercato estival, les dirigeants rhodaniens ont décidé de piocher en interne. Selon RMC Sport, l’ OL est sur le point d’offrir son premier contrat professionnel à Malo Gusto, latéral droit du centre de formation depuis 2016. Du haut de ses 17 ans, le prodige lyonnais est considéré comme un grand espoir du football français et évolue avec les U19 de l’équipe de France.

Quelle réaction de Rudi Garcia ?

Rudi Garcia a déjà convoqué Malo Gusto lors des deux derniers matchs de l’ OL, sans toutefois l’aligner. D’ailleurs, l’entraîneur des gones a beau reconnaître le talent et la précocité de son jeune latéral droit, il n’est pas disposé à se précipiter pour le faire jouer avec le groupe professionnel. Lors de la première convocation de la pépite avec les pros, en octobre dernier pour la victoire de l’ OL sur la pelouse du RC Strasbourg (3-2), l’ancien coach marseillais avait prévenu : « C’est beaucoup trop tôt pour lui pour arriver à ce niveau-là (et jouer en équipe première, NDLR). La marche est haute quand vous êtes à l’académie de l’OL. On ne cherche pas des joueurs de L1, mais de Ligue des champions ». Malo Gusto, qui s’apprête à signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, ne devrait jamais oublier ces propos de Rudi Garcia…













Par JOËL