OL Mercato : Rudi Garcia agacé par Koeman pour Memphis Depay

Rudi Garcia, entraîneur de l'OL, s’est encore montré agacé par l'insistance de Ronald Koeman. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone ne lâche pas Memphis Depay, son compatriote, qu'il veut attirer au club catalan dès cet hiver.

OL : Rudi Garcia en veut à Ronald Koeman

Rudi Garcia et Ronald Koeman ne semblent pas prêts d'aller en vacances ensemble. L’entraîneur de l’OL en veut toujours à son homologue du FC Barcelone qui ne manque aucune occasion de tenter d’attirer Memphis Depay en Catalogne. Ce dernier a passé deux semaines en sélection à l’occasion de la trêve internationale. Et le technicien néerlandais a sans doute placé ses pions pour accélérer le transfert du capitaine de l’Olympique Lyonnais. De quoi agacer Rudi Garcia. « Ce n'est pas le moment de mettre un tacle à Ronald Koeman. On aura bien l'occasion de le faire, ne vous inquiétez pas. Mes crampons de 18 sont toujours sur mes chaussures et je mettrai les bonnes chaussures au bon moment », a-t-il déclaré en conférence de presse, vendredi.

Memphis Depay n'a toujours pas prolongé avec l' OL son contrat qui prend fin en juin 2021. Sur le départ, il a même la possibilité de signer un accord de principe avec le club de son choix dès janvier pour un départ en fin de saison. Rudi Garcia redoute surtout le départ du N°10 néerlandais cet hiver, car l'OL pourrait finalement décider de le transférer en janvier pour ne prendre aucun risque de le voir partir libre l'été.

Koeman avait irrité Rudi Garcia il y a un an

Il y a un an (en novembre 2019), le coach de l’OL avait exprimé une grosse colère envers Ronald Koeman alors sélectionneur des Pays-Bas. Ce dernier avait fait jouer Memphis Depay dans un match sans enjeu contre l'Irlande du Nord. Et l’attaquant des Gones s’était blessé. Le technicien de 57 ans a été nommé à la tête de l'équipe du FC Barcelone,le 19 août, en remplacement de Quique Setien, viré pour mauvais résultats.













