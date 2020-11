LOSC Mercato : Dégraissage, le premier départ hivernal connu

Publié le 22 novembre 2020 à 15:27

Après un mercato estival mouvementé, le LOSC se retrouve avec un effectif saturé. Le marché hivernal devrait permettre à Lille OSC de dégraisser et un premier nom est déjà situé dans le rayon des départs.

LOSC : départ annoncé pour un Défenseur central

Durant le mercato estival, les recruteurs du LOSC ont signé plusieurs renforts pour fournir à Christophe Galtier un effectif capable de jouer sur tous les fronts, à savoir la Ligue 1, la Ligue Europa et la coupe de France. Si Lille OSC réussit son pari en ce début de saison avec une deuxième place en Ligue 1 et des résultats très flatteurs en Ligue Europa, il y a en revanche un revers de la médaille pour certains joueurs laissés sur le banc des remplaçants. C’est notamment le cas d’Adama Soumaoro, barré en défense central par le duo Sven Botman et José Fonte. Avec seulement 53 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, le joueur de 28 ans pourrait quitter le LOSC cet hiver pour se relancer ailleurs. « Adama est un joueur qui a besoin de coups de pied aux fesses et d’amour. Il devrait aller se refaire la cerise auprès d’un coach dur, capable de le responsabiliser », a confié un proche du joueur lillois dans La Voix du Nord.

Quelle prochaine destination pour le Dogue ?

Prêté au Genoa en janvier dernier pour 6 mois, Adama Soumaoro a laissé un bon souvenir au sein de l’équipe de Serie A. Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien entraîneur du club italien n’avait pas tari d’éloges pour le joueur du LOSC. « Chez nous, il s’est imposé comme un joueur fiable, rapide, tactiquement au point et capable de jouer dans une défense à deux centraux ou à trois. Il est fort physiquement, il a la vitesse et le jeu de tête », s’était enflammé Davide Nicola. Mais le joueur formé à Lille OSC ne retournera pas au Genoa, en raison du départ de Davide Nicola. « Si j’étais resté au club, j’aurais voulu le garder », a déclaré le technicien italien. En revanche, le défenseur central du LOSC pourrait se retrouver en Belgique ou dans un autre club de Ligue 1. « Il devrait aller chercher du temps de jeu dans un bon club belge ou un bon club de Ligue 1 comme Angers ou Lorient », a révélé le proche du Dogue.













Par JOËL