LOSC Mercato : Soumaoro évoque des mésententes à Lille

Publié le 14 janvier 2021 à 17:00

Le LOSC a enregistré le départ d'Adama Soumaoro du côté de la Serie A et de Bologne, lors des premiers jours du mercato hivernal. Le défenseur, lors de sa présentation à la presse en Italie, a évoqué ses dernières années lilloises et une aventure qui s'est terminée en eau de boudin. Un nouveau challenge s'offre désormais au Franco-Malien de 28 ans.

Adama Soumaoro, des désaccords au LOSC

Adama Souamoro a trouvé où rebondir après une année 2020 compliquée. Le défenseur du LOSC a rejoint Bologne en prêt, après une première partie de saison quasi blanche en Ligue 1. Le défenseur avait déjà eu des touches avec le club de Serie A au mercato estival, mais Lille avait refusé sur son départ. Après avoir été prêté, et pas conservé, par le Genoa lors de la fin de saison dernière, le Franco-Malien va avoir un nouveau challenge, à 28 ans. "C’est vrai que j’étais capitaine de Lille, puis plusieurs choses se sont passées au sein du club, a révélé Soumaoro lors de sa présentation officielle devant la presse italienne. Je n’ai pas toujours été d’accord avec les choix du coach et des dirigeants, mais ça fait partie du football."

Le défenseur retrouve une Serie A qu'il aime

En ce qui concerne son transfert du LOSC à Bologne, Adama Souamoro y voit une certaine logique. "J’étais en contact avec Bologne depuis un certain temps, il n’était pas possible de conclure le transfert cet été car mon club ne voulait pas me laisser partir. Cette fois-ci, on a trouvé un accord et retrouver ce championnat que j'apprécie est un plaisir. Maintenant je suis content d’être ici. Je ne me mets aucune pression. Je montrerai ma valeur sur le terrain. Le championnat italien est très tactique, la Ligue 1 est plus directe", a conclu le désormais ex-Lillois, qui pourrait continuer l'aventure en Serie A à l'issue de la saison si Bologne décide de payer à Lille l'option d'achat posée sur le prêt. Sinon, cela sera un nouveau retour à la case départ pour Adama Soumaoro, arrivé au LOSC à 16 ans en provenance de Boulogne-Billancourt.













Par Matthieu