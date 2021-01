LOSC Mercato : Un premier départ confirmé par le Lille OSC

Publié le 11 janvier 2021 à 00:45

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le départ d’Adama Soumaoro a été officialisé dimanche soir par le LOSC. Comme il y a un an, le défenseur central va de nouveau terminer la saison en Italie.

Le LOSC se sépare encore d’Adama Soumaoro

Christophe Galtier enregistre un premier départ au mercato d’hiver. Dimanche soir, le Lille OSC a annoncé le départ d’Adama Soumaoro. Comme l’indique le communiqué publié par le LOSC, le défenseur central est prêté à Bologne pour le reste de la saison. Il s’agit d’un retour en Italie pour le joueur de 28 ans. Celui-ci avait déjà été prêté au Genoa en janvier 2020. Comme lors de son dernier prêt, une option d’achat a été incluse par l’actuel 13e de Serie A. Seulement, le montant de celle-ci n’a pas été dévoilé par le club nordiste. Il faut dire que le départ de Soumaoro n’est pas une grosse perte pour Lille. Le défenseur est loin d’être un indispensable pour le coach lillois.

Soumaoro condamné à un départ de Lille ?

Cette saison, Adama Soumaoro n’a été utilisé qu’à cinq reprises par Christophe Galtier. Il n’a joué que deux rencontres en tant que titulaire. Sa dernière apparition sous la tunique lilloise remonte au 22 novembre et un carton contre le FC Lorient (4-0). Son départ du LOSC devrait lui permettre de gagner en temps de jeu. Lors de son premier passage en Serie A, il avait disputé 8 matchs et inscrit un but avec le Genoa. Mais il n’avait pas été retenu par les Rossoblu. Formé à Lille, Soumaoro est encore sous contrat jusqu’en 2022. Sa valeur marchande est estimée à 5 millions d’euros sur Transfermarkt.













Par Ange A.