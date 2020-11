OM Mercato : Pablo Longoria refroidi dans ce dossier à 11 M€

Publié le 23 novembre 2020 à 06:30

Avec un Luis Henrique qui tarde à prendre ses marques, l’ OM pourrait signer un nouvel attaquant en janvier. Sauf que la cible de l’Olympique de Marseille est loin de faire l’unanimité.

Touré ou Dia, le choix surprenant de l’ OM

Certains attaquants de l’Olympique de Marseille affichent une carence offensive depuis le début de saison. Autant Dario Benedetto que Luis Henrique n’ont pas encore inscrit le moindre but cette saison. En quête de renfort offensif, Marseille pourrait regarder du côté du Stade de Reims. Si le nom de Boulaye Dia a un temps été évoqué, le club phocéen s’intéresserait désormais à El Bilal Touré. Seulement, l’avant-centre malien ne serait pas une bonne pioche. Pour Mourad Aerts, Marseille ferait mieux de recruter Dia. « Sur les matchs que j’ai vus, Boulaye Dia me montre beaucoup plus de choses qu’El Bilal Touré. C’est un peu un symbole de ce foot qui est sans cesse dans la spéculation la plus totale », a confié le journaliste de Football Club de Marseille.

Une décision « illogique » de Longoria ?

Comme le note Mourad Aerts, Boulaye Dia est une meilleure cible que son coéquipier El Bilal Touré. Ce dernier ne compte qu’un seul but cette saison. « Boulaye Dia est à 8 buts en 8 matchs. Touré j’ai un peu du mal à le voir pendant les matchs. Il ne montre pas grand-chose. On est sur un truc un peu illogique », a souligné le journaliste. Un choix de Pablo Longoria d’autant plus étonnant que la valeur du buteur sénégalais est inférieure à celle du Malien. Selon Transfermarkt, Dia ne vaut que 8 millions d’euros quand le prix de Touré est estimé à 11 millions d’euros. De quoi davantage intriguer sur le choix de la direction marseillaise.













Par Ange A.