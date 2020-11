Stade de Reims Mercato : Caillot laisse Boulaye Dia à l'OM

Publié le 16 novembre 2020 à 11:30

Dans une interview accordée à L’Union ce lundi, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, a évoqué l’avenir de Boulaye Dia et fixé les objectifs à atteindre pour David Guion.

Stade de Reims : porte ouverte pour Boulaye Dia cet hiver

Brillant avec le Stade de Reims depuis la saison dernière, Boulaye Dia a suscité de nombreux intérêts durant le mercato estival. Mais l’international sénégalais n’a pas pu quitter le club champenois en raison du prix réclamé par Jean-Pierre Caillot et son staff, à savoir 15 millions d’euros. Cette saison, l’attaquant rémois continue sur sa lancée. À l’issue des 10 premières journées de Ligue 1, il est meilleur buteur avec 8 buts en 8 matchs. Une performance très vite remarquée par ses prétendants, qui seraient revenus à la charge pour sa signature cet hiver.

Comme lors du mercato estival, Jean-Pierre Caillot n’est toujours pas fermé à un départ du buteur de 24 ans en janvier. Mais le président du Stade de Reims n’est pas disposé à brader son joueur. Pour signer Boulaye Dia, il faudra formuler une offre satisfaisante pour le club champenois et pour le joueur. À titre indicatif, le quotidien régional assure que le président rémois a refusé les offres du Lokomotiv Moscou et de l’Hellas Vérone pour le Sénégalais. Mais le prodige stadiste aurait également des courtisans en Angleterre et en Allemagne. En Ligue 1, Boulaye Dia est toujours annoncé dans le viseur de l’OM, désireux de trouver un concurrent à Dario Benedetto en panne de but depuis le début de la saison.

David Guion sommé de finir dans le Top 12 de Ligue 1

Autre sujet évoqué par Jean-Pierre Caillot, le classement final du Stade de Reims. La saison dernière, le club champenois a fini 6e de Ligue 1. Un classement qui a permis à l’écurie rémoise de participer au tour préliminaire de la Ligue Europa. En revanche, les ambitions des Rémois sont beaucoup moins élevées cette saison. Conscient que le club réalise un début de saison très compliqué, le président stadiste a demandé à David Guion de mettre tout en oeuvre pour finir dans le Top 12 de Ligue 1 cette saison. Une place qui n’est certes pas européenne, mais qui permettra au Stade de Reims de se maintenir dans l’élite.













Par JOËL