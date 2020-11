RC Lens : Grosse annonce de Haise pour les 3 prochains matchs

Publié le 23 novembre 2020 à 10:45

Le RC Lens a renoué avec la victoire, dimanche, face au Dijon FCO (1-0). Après avoir exprimé sa satisfaction, France Haise s’est projeté immédiatement sur les trois prochains matchs des Lensois.

RC Lens : Franck Haise satisfait de son équipe

Le RC Lens a pris trois points face au Dijon FCO, au stade Gaston Gérard, lors de la 11e journée de Ligue 1. L’entraîneur des Sang et Or a apprécié le résultat de son équipe qui restait sur une défaite contre le LOSC (4-0) et un nul (4-4) contre le Stade de Reims. « On avait pris 8 buts sur les 2 derniers matchs. Ne pas prendre de buts à Dijon est une satisfaction », a déclaré Franck Haise. « Les 20 joueurs étaient dans le projet. C’était un match qui demande beaucoup d’énergie et on en a donné », a-t-il apprécié ensuite, avant d’évoquer la suite de la Ligue 1. Notons que le but du RCL a été inscrit par Arnaud Kalimuendo (23e).

Franck Haise, « tout le monde ne jouera pas dans cette semaine à trois matchs »

En effet, le Racing Club affrontera successivement le FC Nantes (25 novembre), Angers SCO (le 29 novembre) et le Stade rennais (le 5 décembre). Cela, en l’espace de10 jours évidemment. Pour ces trois rendez-vous, dont les deux premiers sont prévus au stade Bollaert, le coach des Lensois a annoncé la couleur. « Tout le monde ne jouera pas dans cette semaine à 3 matchs », a-t-il prévenu. « Il y en a d’autres qui devront amener de la fraicheur en rentrant et apporter le danger », a demandé Franck Haise, avant d’envoyer un message aux joueurs non titulaires. Après son succès sur le Dijon FCO, le RC Lens est remonté à la 9e place de Ligue 1 avec toujours deux matchs en moins au calendrier. Les Lensois comptent 17 points, soit 3 de moins que l’OL qui est 3e.













Par ALEXIS