Stade Rennais Mercato : Le futur Sadio Mané du SRFC attendu

Publié le 23 novembre 2020 à 14:30

Le Stade Rennais est sur une pente très glissante avec une seule victoire lors de ses huit derniers matches. Alors qu'il s'apprête à affronter Chelsea, le SRFC attend que son prodige belge Jérémy Doku trouve le déclic et devienne le nouveau Sadio Mané, comme le souhaitait l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp.

Le futur Sadio Mané est déjà rennais

Le Stade Rennais a cassé sa tirelire cet été pour s'offrir Jérémy Dokupour environ 26 millions d'euros, plus gros transfert de l'histoire des Rouge et Noir. Le Belge n'a pas encore trouvé la faille sous ses nouvelles couleurs, alors que les Rouge et Noir peinent en attaque et n'ont plus marqué depuis trois matches, toutes compétitions confondues. L'ancien joueur d'Anderlecht a joué la dernière demi-heure lors de la défaite contre les Girondins de Bordeaux et a manqué de réussite en ne trouvant que le poteau à la 80e minute. Un but qui aurait permis à l'attaquant de débloquer enfin son compteur après des débuts prometteurs mais timides. Mais les qualités de Jérémy Doku ne laissent pas de place au doute, lui qui aurait pu tout jeune signer dans un très grand club européen.

Le Stade Rennais a doublé l'Europe

Dans un entretien accordé au quotidien belge La Dernière Heure, le père du joueur, David Doku, a révélé à quel point son fils avait éveillé l'intérêt des grands d'Europe dès ses 15 ans. "C'était vraiment la folie, a confié David Doku. Jérémy pouvait signer à Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, l'Ajax et au PSV Eindhoven... C’est Liverpool qui m’a fait la meilleure impression. Ils savaient déjà quelle maison Jérémy pourrait habiter et dans quelle école il irait. Steven Gerrard, coach des U18 à l’époque, est venu nous parler, nous montrer des vidéos de Jérémy. Il savait tout de lui. Puis Jürgen Klopp m’a invité dans son bureau. Il voulait faire de mon fils le successeur de Sadio Mané. Le préparer dans l’ombre pour qu’il soit prêt à le remplacer dans quelques années. C’était impressionnant." Mais, notamment sur les conseils de Romelu Lukaku, Jérémy Doku a préféré parfaire ses gammes à Anderlecht, avant de s'engager cet été avec le Stade Rennais.













Par Matthieu