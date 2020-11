Stade rennais : Doku enterré, Anthony Etienvre proteste

Publié le 11 novembre 2020 à 10:37

Jérémy Doku (18) est l’attaquant d’avenir du Stade rennais. Le jeune buteur belge d’origine ghanéenne a tout juste disputé 7 matchs que des jugements sont déjà portés sur ses performances. Anthony Etienvre, journaliste à Ouest France, s’insurge contre les annotations.

Stade rennais : Jérémy Doku défendu

Pour recruter Jérémy Doku au RSC Anderlecht, le Stade rennais a dû signer un chèque de 26 millions d’euros. Cet investissement provoque une forte attente chez les fans du SRFC. Ces derniers, pas satisfaits de l’apport du joueur lors de ses 7 premiers matchs chez les Rouge et Noir, commencent à émettre sur le joueur des avis négatifs. Des comparaisons sont même faites avec Raphinha, transféré à Leeds United au dernier mercato estival.

L’ailier droit de 23 ans avait inscrit 8 buts en 36 matchs sous les couleurs du Stade rennais. Mais avant de marquer son premier but, les fans du SRFC avaient dû patienter 11 matchs, une durée rappelée par Anthony Etienvre à ceux qui comparent Jérémy Doku à Raphinha. Ce journaliste proche du Stade rennais a posté sur Twitter : « Et puisque Raphinha vous manque tant, vous devez vous souvenir qu’il a fallu attendre sa 9e titularisation (11e apparition) pour voir son premier but. Ça ne serait pas idiot d’au moins accorder la moitié de ce temps à son remplaçant avant de l’enterrer. » Anthony Etienvre a terminé son propos par un appel à la patience : « Nouvelle ligne d’attaque, patience. »

SRFC, les chiffres que confortent la position d'Antho Etienvre

Le Stade rennais est actuel 3e de Ligue 1 derrière le PSG et le LOSC avec ses 18 points en 10 matchs. Sur les 7 matchs disputés par Jérémy Doku, il n'a été titulaire que 4 fois toutes compétitions confondues, dont 4 matchs en championnat Ligue 1.













Par Gary SLM