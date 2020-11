PSG : Neymar titulaire, Marquinhos en défense centrale mardi

Publié le 23 novembre 2020 à 15:00

Le PSG joue un match crucial en Ligue des champions contre le RB Leipzig, mardi (21h). Les hommes de Thomas Tuchel ont trois points de retard sur les Allemands et doivent absolument gagner pour conserver une chance de qualifications pour les huitièmes de finale de la C1.

Cinq absents et deux incertains au PSG

Pour sa rencontre déterminante contre le RB Leipzig en Ligue des champions, le PSG va une nouvelle fois devoir se passer de son attaquant Mauro Icardi. Un retour de l'Argentin était espéré contre les Allemands, mais Thomas Tuchel devra devoir faire sans. Julian Draxler sera également absent, tout comme Thilo Kehrer et, évidemment, Juan Bernat. Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe sont eux suspendus, ce qui va pousser l'entraîneur parisien à titulariser Marquinhos à son poste naturel, en défense centrale. "C'est nécessaire avec l'absence de Kimpembe", a déclaré le technicien allemand. Enfin, Ander Herrera et Marco Verratti sont incertains, mais figurent dans le groupe parisien pour le match crucial contre Leipzig.

La pression sur Neymar et Mbappé

Avec seulement trois points au compteur dans son groupe de C1, le PSG est devancé par le RB Leipzig et Manchester United. Une défaite contre les Allemands mardi serait catastrophique. "On veut gagner, on doit gagner, c'est une finale pour nous dans le groupe, a appuyé Thomas Tuchel. Je veux qu'on ait plus envie de marquer que de défendre. Je veux voir du courage, notamment offensivement. On doit attendre le dernier entraînement pour décider de qui on mettra devant." Neymar et Kylian Mbappé seront sans doute de nouveau tous les deux titulaires après leurs blessures respectives et avoir retrouvé du temps du jeu en Ligue 1 contre l'AS Monaco (2-3). "Si Neymar et Mbappé ne marquent pas, ça a bien sûr un grand impact. Ce sont des joueurs décisifs, on a besoin d'une grande performance de Kylian. Il a fait tout pour être prêt" et a inscrit un doublé sur le Rocher vendredi.

Neymar revient bien, lui aussi. Même s'il n'est pas encore à 100%, il sera titulaire mardi, a annoncé Tuchel. Malgré la défaite vendredi, "le moral est bon", assure le coach allemand. "Le revers contre Monaco n'a pas eu un grand impact car il était un peu bizarre. C'est notre responsabilité, notamment quant à la seconde période. Mais cela n'a pas affecté l'état d'esprit. C'est intéressant de savoir pourquoi on a perdu la concentration à Monaco, même si tout le monde savait qu'on jouait une finale en Ligue des champions". Pour le PSG, mais aussi pour Thomas Tuchel, le match contre le RB Leipzig est déterminant. On voit mal l'entraîneur parisien rester sur le banc des champions de France après trois défaites en quatre matches de Ligue des champions. À lui de trouver la meilleure solution pour relancer le PSG en Coupe d'Europe.













Par Matthieu