PSG Mercato : 40 à 50 millions d'euros partis en fumée ?

Publié le 24 novembre 2020 à 09:10

Le PSG reçoit le RB Leipzig ce mardi soir (21h) pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions. "Une finale", déjà, pour l'entraîneur Thomas Tuchel et ses joueurs qui verraient la qualification en huitièmes de finale s'éloigner dangereusement en cas de défaite, tout comme d'importantes entrées d'argent.

Une élimination du PSG serait désastreuse

C'est déjà une "finale" que joue ce mardi soirle PSG en Ligue des champions, selon les mots de son entraîneur Thomas Tuchel. Avec trois points en trois matches, le club parisien effectue l'un de ses pires début de parcours en C1. Surtout, il est sous la menace de manquer les huitièmes de finale pour la première fois depuis le début de l'ère qatarienne en 2011. Une défaite contre le RB Leipzig et les espoirs de qualification pourraient s'envoler, tout comme le joli pactole promis aux meilleures équipes européennes, que représentent les primes de l'UEFA, les droits de diffusion ou encore la billetterie. Selon L'Equipe, si le PSG ne venait pas à franchir l'étape de la phase de poules, le manque à gagner serait de 40 à 50 millions d'euros. Une somme déjà élevée en temps normal, mais qui prend encore plus d'importance compte tenu de la situation économique des clubs dans cette période de crise et d'instabilité.

Un manque à gagner énorme pour le PSG

Le manque à gagner serait donc énorme pour le PSG et pourrait avoir d'importantes conséquences, notamment sur le mercato. En terminant en tête de son groupe de Ligue des champions la saison dernière, avec 16 points, soit cinq victoires et un nul, le club parisien avait récupéré plus de 39 millions d'euros de primes sportives. Il faut savoir qu'un point pris en phase de poules rapporte 900 000 euros. Ce à quoi il faut ajouter une prime de plus de 15 millions d'euros pour la présence dans le groupe, ainsi que 9,5 millions d'euros pour la qualification au tour suivant. Au mieux, Paris prendra 10 points lors de cette édition de la C1, il touchera donc dans le meilleur des cas 5,4 millions d'euros de moins que lors de l'exercice précédent. Lors de la phase à élimination directe, chaque rencontre à domicile rapporte 5 à 6 millions d'euros et le PSG espère bien s'y hisser et voir le Parc des Princes rempli au printemps.













Par Matthieu