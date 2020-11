RC Lens Mercato : Un ancien Lensois débarque en renfort

Publié le 24 novembre 2020 à 10:25

Le RC Lens a fait appel à l’un de ses anciens joueurs pour renforcer sa cellule recrutement. Dans ses premières impressions, le défenseur retraité a justifié son retour et expliqué son nouveau rôle au Racing Club.

RC Lens : Alaeddine Yahia justifie son retour au RCL

Le RC Lens a officialisé la nomination d'Alaeddine Yahia (39 ans). Revenu en Artois six ans après son départ, il a intégré la cellule recrutement du club promu. Il donne les raisons qui l’ont poussé à accepter la proposition de la Direction lensoise. « Même quand je suis parti en 2014 à Caen et même à Nancy, dès que j’avais un moment, je revenais à La Gaillette parce que c’est un lieu que j’aime, je m’y sens bien entouré de personnes que j’apprécie. J’ai commencé une histoire d’amour avec le Racing en 2008 et depuis elle continue. Lensois un jour Lensois toujours, j’ai envie de dire », a déclaré l’ex-arrière central du RCL, sur le site internet du club promu en Ligue 1. Alaeddine Yahia avoue avoir été « marque au fer rouge » par le club nordiste. Je pense que j’ai des valeurs communes avec ce club, travail, respect, humilité… », a-t-il ajouté. Alaeddine Yahia a porté le maillot des Sang et Or de septembre 2008 à juin 2014.

Quelle est la mission confiée à Yahia ?

Quel sera le rôle de l'ex-joueur du RC Lens qui a raccroché les rampons juste en octobre 2018 et s’est reconverti en agent de joueurs ? Le concerné a répondu à la question dans sa réaction après sa nomination. « J’ai été contacté par Éric Assadourian, le Directeur du centre de formation, et on m’a exposé le projet. J’ai réfléchi, mais comme c’est le RC Lens, on fonce… », a indiqué le nouveau responsable des Lensois. « Je sais qu’il y a beaucoup de choses à faire et j’ai la conviction que le projet est bien pensé. J’ai toujours aimé être au contact des jeunes. Il faut les mettre dans les meilleures conditions. [...] Je viens en ayant soif d’apprendre. Ce n’est pas parce qu’on a été joueur pro qu’on devient bon recruteur. [...] Je pense avoir l’œil, mais j’ai encore des choses à perfectionner... Je viens au service du projet RC Lens, mais pas pour le projet Yahia », a détaillé Alaeddine Yahia.













Par ALEXIS