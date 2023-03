Publié par Dylan le 26 mars 2023 à 14:06

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs d'Europe par son entraîneur au RC Lens, Kevin Danso se dit flatté mais prend le temps pour son avenir.

Dans quel état sera le RC Lens version 2023-2024 ? Nul ne sait, mais les supporters ont déjà des inquiétudes en vue du mercato estival. Plusieurs cadres pourraient quitter le club artésien à l'issue de la saison, à la suite des très bons résultats. Pour rappel, le Racing est dans les temps pour une qualification en coupe d'Europe, et peut même légitimement espérer la Ligue des Champions.

Les hommes de Franck Haise occupent la troisième marche du podium en Ligue 1, 2 petits points derrière l'Olympique de Marseille et 3 devant l'AS Monaco, leur principal poursuivant. Forcément, tous les amoureux du RC Lens veulent que cette bonne dynanique ne s'arrête jamais. Pourtant, la direction des Sang-et-Or va bientôt devoir gérer d'importants dossiers.

Kevin Danso ouvre la porte à un départ du RC Lens

Parmi ces dossiers, pourrait se trouver celui de Kevin Danso. Le solide défenseur central possède l'entière confiance de Franck Haise, qui le considère comme l'un des meilleurs à son poste en Europe. Un compliment qu'il a pris avec beaucoup de fierté, même s'il n'a pas envoyé de signaux très positifs sur son futur à Lens. En effet, dans un entretien pour le média autrichien Kronen Zeitung, le joueur de 24 ans a ouvert la porte à un départ à demi-mot.

Voici ce qu'il a déclaré : « Je prends les choses à ma façon. Je ne m’en occuperai que lorsqu’il y aura quelque chose de concret. Je me sens très à l’aise là-bas (Lens), après on verra ». Des propos qui ne manqueront pas d'inquiéter les supporters du Racing, car Kevin Danso devrait sans doute être très sollicité lors du prochain mercato estival. Sous les ordres de Franck Haise, il a pris part à l'ensemble des 28 rencontres de Ligue 1 cette saison (1 but, une passe décisive).