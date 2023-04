Publié par Dylan le 15 avril 2023 à 13:16

Le directeur technique du RC Lens, Grégory Thil a clarifié l'objectif de fin de saison des Sang-et-Or avant un déplacement à Paris ce samedi.

Fort de ses très bons résultats en Ligue 1 cette saison, le RC Lens attire tous les regards. Que ce soit les journalistes, ou simplement les amoureux du football, tout le monde veut connaître le secret de la réussite du club nordiste. Du côté des dirigeants du Racing, on ne veut pas crier victoire trop vite quant à une possible qualification en coupe d'Europe. Pourtant, les supporters peuvent aisément rêver de Ligue des Champions.

Deuxième de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur son principal poursuivant après 30 journées, le RC Lens n'est plus qu'à 8 matchs du Graal. Le déplacement sur la pelouse du PSG, leader du championnat ce samedi devrait donner un nouvel indice sur la fin de saison des Sang-et-Or. En cas de succès, ils conforteraient leur position mais reviendraient également à 3 longueurs de leur adversaire. Le titre peut donc être aussi envisagé pour le Racing.

Pour Grégory Thil, le RC Lens doit viser l'Europe

Entre les diverses ambitions du RC Lens, Grégory Thil a clarifié la situation. Le directeur technique du club artésien pense qu'il ne faut pas griller les étapes : « Après avoir connu une période un peu plus délicate au niveau des résultats il y a quelques semaines, à cause d’un manque d’efficacité, nous avons retrouvé une belle dynamique. On doit continuer à jouer comme on sait le faire, de façon à ne pas avoir de regrets. L’objectif est de concrétiser notre progression par une qualification européenne » a-t-il confié dans les colonnes du Courrier Picard.

L'ancien attaquant s'est également exprimé sur sa prise de fonction au club, en octobre dernier. Pour rappel, il devait initialement rejoindre Florent Ghisolfi à l'OGC Nice selon L'Équipe. Mais cela ne s'était pas fait car Thil a pris sa place au RC Lens. Et il ne cache pas sa satisfaction de pouvoir exercer son rôle au sein de ce club ambitieux : « Lens est vraiment un club à part, avec cet environnement incroyable. Le public au stade Bollaert, c’est juste énorme. Cela m’avait toujours fait vibrer quand j’y venais, aussi bien comme spectateur que comme joueur » a-t-il poursuivi. Une déclaration qui devrait piquer chez les Aiglons.