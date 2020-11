OM Mercato : Villas-Boas veut deux joueurs dès cet hiver

Publié le 24 novembre 2020 à 12:10

L’ OM a eu beau recruter durant le mercato estival, André Villas-Boas n’a pas été totalement satisfait. Cet hiver, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille espère voir ses deux dernières demandes être comblées.

OM : un recrutement estival inachevé

Les observateurs avaient craint que l’ OM ne soit pas en mesure de recruter à cause de la crise économique. Mais les responsables de l’Olympique de Marseille ont procédé à un recrutement malin. Pour contourner les difficultés économiques du club, Jacques-Henri Eyraud et son staff ont visé des cibles en fin de contrat (Pape Gueye, Yuto Nagatomo) et des prêts (Leonardo Balerdi, Mickaël Cuisance). Le seul joueur acheté par l' OM pendant le mercato estival est Luis Henrique (ex-Botafogo) à 8 millions d’euros. André Villas-Boas n’a pas boudé ces recrutements, mais il n’a pas été totalement satisfait. Le technicien portugais souhaitait signer deux dernières cibles pour avoir un effectif complet. Ces deux derniers postes, l’ancien coach de Tottenham voudrait toujours les combler durant le mercato hivernal en approche.

Un avant-centre et un latéral droit attendus

Priorité d’André Villas-Boas durant l’été, un avant-centre n’a finalement pas pu être signé. Selon France Football, le stratège olympien insisterait encore auprès de ses dirigeants pour attirer l’oiseau rare cet hiver, afin de concurrencer Dario Benedetto en panne de but depuis le début de la saison. Reste que le nom de la cible visée n’a pas filtré et les bons buteurs ne courent pas les cellules de recrutement durant pendant le mercato hivernal. Autrement dit, comme durant l’été, la mission ne devrait toujours pas être facile pour Pablo Longoria. Seconde priorité hivernale du tacticien de l’ OM, un latéral droit pour combler le départ estival de Bouna Sarr au Bayern Munich. De plus, il faut doubler Hiroki Sakai qui commence à montrer des signes d’essoufflement. D’après le média sportif hebdomadaire, la piste Joakim Maehle (Genk, D1 de Belgique) devrait être relancée.













Par JOËL