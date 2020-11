Stade de Reims : Dia exclut l’OM de ses futures destinations

Publié le 20 novembre 2020 à 17:45

Boulaye Dia brille avec le Stade de Reims depuis la saison dernière. Si le néo-international sénégalais n’est pas parti durant l’été, rien ne devrait l’empêcher de partir cet hiver ou en fin de saison. Mais l’OM ne devrait plus espérer l'attirer.

Stade de Reims : Boulaye Dia continue sur sa lancée

Brillant sur le front de l’attaque du Stade de Reims la saison dernière, Boulaye Dia avait largement contribué à la 6e place finale du club champenois. Un classement qui a valu à la formation rémoise de participer au tour préliminaire de la Ligue Europa cette saison. Mais les hommes de David Guion ont malheureusement été très vite éliminés. Il n’empêche, sur le plan personnel, Boulaye Dia réalise un début de saison tonitruant en Ligue 1. À l’issue des 10e premières journées, il est meilleur buteur avec 8 buts en 8 matchs. De quoi le placer dans le viseur de plusieurs qui souhaiteraient le signer cet hiver ou en fin de saison. Les recruteurs de l'OM, déjà intéressés durant l'été, n'ont pas abandonné l'affaire et envisagent de boucler le dossier cet hiver.

L’attaquant sénégalais n’ira pas à l’OM

Durant le mercato estival, Boulaye Dia avait un bon de sortie du Stade de Reims. Il n’a pas bougé parce que les prétendants auraient tous reculé devant le prix réclamé par le président Jean-Pierre Caillot, soit 15 millions d’euros. Mais ses courtisans sont toujours chauds pour l’attirer en raison de ses nouvelles performances (meilleur buteur de Ligue 1) et de son nouveau statut (néo-international sénégalais). Ces dernières semaines, l’OM aurait même relancé la piste en vue du mercato hivernal. André Villas-Boas attend d’urgence un second buteur pour concurrencer Dario Benedetto, en panne de but depuis le début de la saison. Mais selon Le Phocéen, l’entourage du joueur du Stade de Reims aurait échaffaudé un plan de carrière.

« Dans l'entourage de l'attaquant, il y a une autre donnée prise en compte, qui change totalement la donne. Dia serait actuellement suivi par de très grosses écuries européennes en vue de la saison prochaine. Si pour l'instant, ce n'est qu'une histoire de marques d'intérêt, est-ce que le joueur ne va pas préférer confirmer à Reims ses bonnes dispositions jusqu'au mois de mai, pour que cela débouche sur une offre concrète ? », annonce en effet le site. Et dans ce plan de carrière, il n'y aurait aucun espoir que l'Olympique de Marseille attire le buteur du Stade de Reims cet hiver. « S'il s'engage avec Marseille en janvier, il se ferme la porte quelques mois plus tard pour des écuries qui ont presque déjà en poche leur ticket pour les prochaines coupes d'Europe... », ajoute le média qui semble croire que Pablo Longoria devrait désormais tirer une croix sur ce dossier.













Par JOËL