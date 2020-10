OM : L'équipe la plus nulle de la Ligue des champions ?

L'OM s'est incliné sur la pelouse de l'Olympiakos (0-1), mercredi, pour son retour en Ligue des champions après sept ans d'absence. Le but d'Ahmed Hassan Mahgoub, dans les derniers instants de la rencontre, a douché les espoirs marseillais d'enrayer une catastrophique série en C1, rapprochant l'Olympique de Marseille de la pire série de l'histoire de la compétition.

La victoire de l'OM en 1993 est désormais bien loin

Les supporters marseillais se targuent d'être "à jamais les premiers" et, pour le moment, les seuls en France à avoir remporté la Ligue des champions. Mais s'ils continuent sur ce rythme, ils pourraient devenir "à jamais les derniers", ou "à jamais les pires", à avoir participé à la compétition sous sa forme moderne. En effet, la défaite contre l'Olympiakos n'est pas moins que la dixième de suite en C1, alors que l'OM s'apprête à affronter successivement le Manchester City de Pep Guardiola, au Vélodrome, et le FC Porto de Sergio Conceição, à l'extérieur. Deux rencontres qui vont être extrêmement difficiles à aborder pour des Olympiens qui traversent une passe compliquée, très critiqués dans le jeu. André Villas-Boas est loin de proposer aux fans de l'OM un jeu chatoyant et l'entraîneur portugais semble avoir du mal à trouver des solutions, avec des joueurs dont le rendement en Ligue des champions est très limité, à l'image de Dimitri Payet et Florian Thauvin, les maîtres à jouer phocéens, en difficulté mercredi en Grèce.

L'OM n'a plus gagné en C1 depuis février 2012

L'OM reste surtout sur une catastrophique série en C1 et est déjà entré dans l'histoire. L'analyste Opta a en effet révélé que les Marseillais, avec le revers à l'Olympiakos, ont enregistré une dixième défaite consécutive en Ligue des champions. Soit "la pire série de l'histoire pour un club français" et "la pire série" en cours ! Si l'OM ne s'arrête pas là, il pourrait devenir l'équipe avec la pire série de l'histoire de la compétition version moderne. Les Olympiens sont pour le moment sur le podium de la nullité, derrière les Belges d'Anderlecht (12 défaites consécutives) et les Croates du Dinamo Zagreb (11 défaites). Rien que ça ! Avec Manchester City et le FC Porto qui arrivent, il y a de quoi s'inquiéter pour les fans de l'OM, qui aimeraient bien éviter de se faire chambrer pendant des années, eux qui avaient déjà pris cher depuis l'édition 2013-2014 de la compétition, conclue avec zéro point dans un groupe comprenant le Napoli, le Borussia Dortmund et Arsenal. Pour revoir Marseille victorieux en Ligue des champions, il faut remonter à février 2012 et un succès (1-0) contre l'Inter Milan. Vite, une victoire ! Ou au moins un nul...