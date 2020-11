OM Mercato : Ça bouge à Marseille, plusieurs pistes activées

Publié le 23 novembre 2020 à 16:30

L'OM est toujours à la recherche de son grand attaquant et s'active en préparation du mercato hivernal. Plusieurs pistes ont été activées par les dirigeants marseillais, notamment celles de Boulaye Dia, le buteur du Stade de Reims, et d'Olivier Giroud, en recherche de temps de jeu. Mais l'Olympique de Marseille a une troisième option en tête.

Giroud à l'OM, c'est toujours possible

Olivier Giroud n'a qu'un but, être parmi les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l'Euro 2021. Pour cela, l'attaquant des Bleus doit retrouver du temps de jeu, comme lui a conseillé son sélectionneur. Et l'ancien buteur d'Arsenal et de Montpellier n'est pas contre l'idée d'un départ, ce que l'ancien international Gaël Clichy lui conseille fortement. "Cela fait quelques mois, quelques années, que nous entendons le même discours autour de Giroud, qu'il n'est pas nécessaire, pas assez bon, qu'il ne joue pas assez, qu'il ne sera pas en sélection, a expliqué le latéral gauche à Stadium Astro. Toutes ces questions, ces interrogations, ont été réglées par Giroud lui-même. Donnez-lui du temps, il marquera des buts. 10 minutes ici, 30 là, et il montrera aux gens que son profil, dans un groupe, est essentiel. Si le sélectionneur dit qu'il a besoin de temps de jeu pour aller à l'Euro, vous devez aller dans cette direction et trouver un endroit où vous allez jouer. Il a toujours été là." À 34 ans, Olivier Giroud pourrait faire d'une pierre deux coups en se relançant lui et l'OM.

L'OM piste un autre attaquant de Ligue 1, et ce n'est pas Boulaye Dia

L'OM est également intéressé par l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1, Boulaye Dia, auteur de huit réalisations et deuxième du classement des buteurs en championnat derrière Kylian Mbappé. Mais le Rémois ne devrait pas quitter la Champagne cet hiver, en tout cas pas pour Marseille. Ainsi, les dirigeants olympiens se penchent vers un autre attaquant de Ligue 1. Selon jeunefooteux, Nicolas de Préville entre en effet dans les plans de l'OM. L'attaquant de 29 ans ne semble pas souhaiter prolonger du côté des Girondins de Bordeaux malgré une proposition de son club. Son contrat court jusqu'en juin 2021 et l'Olympique de Marseille pourrait s'attacher ses services dès cet hiver pour une somme dérisoire. Mais le manque d'efficacité de l'attaquant pourrait faire changer d'avis aux Marseillais, qui cherche un véritable buteur.













Par Matthieu