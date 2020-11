LOSC : Une grosse inquiétude finalement levée chez les Lillois

Publié le 24 novembre 2020 à 15:10

Le LOSC est parfaitement revenu aux affaires en Ligue 1 en s'imposant largement face au FC Lorient (4-0). Jeudi, les Lillois accueillent l'AC Milan en Ligue Europa dans le rôle du leader de leur groupe, après une impressionnante victoire (3-0) à San Siro à l'aller. Mais les Dogues ont eu une grosse frayeur dans la semaine avec l'hospitalisation de l'un des leurs.

L'AC Milan sans Zlatan, Lille sans Renato Sanches

L'AC Milan aura probablement à coeur de prendre sa revanche, jeudi en Ligue Europa, à l'occasion de son déplacement sur la pelouse du LOSC. Humiliés (0-3) à domicile par les Lillois, les joueurs de Stefano Pioli voudront absolument récupérer la tête du groupe face aux hommes de Christophe Galtier. Ils devront néanmoins se passer de Zlatan Ibrahimovic, intenable à 39 ans avec un nouveau doublé inscrit sur la pelouse du Napoli ce week-end (3-1). Le Suédois est sorti blessé après ses deux réalisations et est d'ores et déjà forfait, il n'effectuera donc pas son retour en France jeudi. De son côté, le coach des Nordistes sera privé de Renato Sanches, touché aux ischios, et Zeki Celik, blessé à la cheville lors du rassemblement avec la Turquie durant la trêve internationale.

Grosse frayeur au LOSC pendant la trêve

Mais les Lillois ont vécu une grosse inquiétude pendant break. Sélectionné lui aussi avec la Turquie, Burak Yilmaz n'a participé à aucun des trois matches de son pays. Au repos lors de l'amical contre la Croatie (3-3), il était suspendu à l'occasion de la réception de la Russie en Ligue des Nations (3-2). Burak Yilmaz n'a pu ensuite prendre part au troisième match en Hongrie, en raison d'un état grippal qui a nécessité une hospitalisation. Plus de peur que de mal pour l'attaquant de 35 ans, dont la suspicion de Covid-19 a été vite levée. En effet, le joueur avait déjà contracté le virus lorsqu'il évolue à Besiktas en fin de saison dernière. De retour à Lille, Burak Yilmaz sera disponible du côté du LOSC pour la venue de l'AC Milan.













Par Matthieu