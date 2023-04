Publié par ALEXIS le 13 avril 2023 à 22:56

Les soutiens à Christophe Galtier se poursuivent. Ancien joueur de l’ ASSE, Mevlut Erding le défend à son tour des accusations de racisme.

Après le président de l' ASSE, Roland Romeyer, c'est au tour de Mevlut Erding de défendre l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier. Il ne le croit pas coupable des propos racistes et discriminatoires. Ayant évolué sous les ordres de l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne, d’abord au FC Sochaux, puis chez les Verts, l’attaquant turc assure qu’il n’a jamais eu de souci avec lui, ni pour sa religion, ni pour le jeûne qu’il a pratiqué.

« Christophe Galtier est un très bon ami à moi avant d'être un coach et je le connais depuis pratiquement 15 ans », a précisé Mevlut Erding, dans des propos rapportés par Eurosport. « J'ai travaillé 4-5 ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou Saint-Etienne. Je n'ai ressenti aucun racisme de sa part. Moi-même je faisais le ramadan quand j'étais sous ses ordres et je peux vous dire qu'il nous laissait le choix, il le respectait. Il n'y avait vraiment pas de racisme », a témoigné l’international turc, passé par l' ASSE entre 2013 et 2015.

ASSE : Christophe Galtier défendu par un autre joueur de confession musulmane

Avant Mevlut Erding (36 ans), son compatriote Burak Yilmaz (37 ans), que Christophe Galtier a dirigé au LOSC lors la saison 2020-2021, s'est aussi exprimé au sujet du technicien français, qu'il décrit comme « une personne fantastique qui n'a jamais eu le moindre comportement négatif » à son égard, « à cause de sa religion ou de sa nationalité ».

Pour rappel, le journaliste Romain Molina a révélé mercredi que Julien Fournier a envoyé un courrier à la direction d’Ineos, dans lequel il accuse Christophe Galtier d’avoir tenu des propos à caractère raciste et discriminatoire. Il aurait reproché à l’ancien directeur du football de l’OGC Nice d’avoir constitué une équipe avec autant de noirs et de musulmans, sans tenir compte des réalités de la ville.