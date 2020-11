ASSE Mercato : Gros efforts financiers d'un joueur pour signer

Publié le 24 novembre 2020 à 15:40

L'ASSE s'active sur le marché des transferts pour sortir au plus vite de sa situation critique. Mais les Verts vont devoir prendre des points d'ici l'ouverture du mercato hivernal face à une direction qui s'agace. Heureusement, un ancien stéphanois est prêt à consentir à de gros efforts financiers pour venir aider son ancien club.

Mercato ASSE : du boulot à tous les postes

La jeunesse stéphanoise est en grande difficulté depuis maintenant huit matches en Ligue 1. Elle n'en a gagné aucun et pire, elle a perdu les sept derniers. En Bretagne face au Stade Brestois, l'ASSE a coulé en une mi-temps (1-4) et pointe désormais à la 16e place de Ligue 1. Plus qu'inquiétant pour Claude Puel, mais également pour sa direction qui "commence sérieusement à s'impatienter", Roland Romeyer en tête, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter. Cependant, l'agacement des dirigeants ne serait pas focalisé sur l'entraîneur, mais plutôt sur les joueurs, notamment certains cadres qui ne remplissent pas leur rôle. Ainsi, l'ASSE s'active pour le mercato hivernal, avec des pistes en attaque et en défense. Devant, les Verts auraient pris contact avec Islam Slimani (32 ans), en manque de temps de jeu à Leicester City, et s'intéresserait à Nicolas de Préville (29 ans), qui ne souhaite pas prolonger chez les Girondins de Bordeaux.

Un retour tant attendu en défense

Du côté de la défense, l'ASSE avait déjà tenter de rapatrier, pour une saison de plus, son ancien défenseurWilliam Saliba. Toujours en gros manque de temps de jeu à Arsenal, le jeune joueur (19 ans), déjà prêté par les Gunners à l'AS Saint-Etienne la saison dernière, est très intéressé à l'idée de venir donner un coup de main à ses anciens coéquipiers. Selon Canal+, les discussions entre les deux parties seraient toujours en cours, tandis que la presse anglaise assure que William Saliba est prêt à réduire son salaire pour rejoindre l'ASSE. Le défenseur accepterait de tourner à 100 000 euros mensuels, une somme que peut se permettre de payer Saint-Etienne. D'autant que les Verts espèrent toujours dégraisser cet hiver, avec les possibles départs de Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz ou encore Wahbi Khazri, qui pèsent lourd sur la masse salariale. Un retour de William Saliba à l'ASSE est donc plus que jamais dans les tuyaux.













Par Matthieu