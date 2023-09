Ce soir, l'Équipe de France affronte l'Irlande pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, pourrait battre un record.

Équipe de France : Kylian Mbappé pourrait rattraper Michel Platini

Titulaire contre l'Irlande ce soir, Kylian Mbappé, récemment intronisé nouveau capitaine des Bleus par Didier Deschamps, pourrait marquer encore un peu plus le football français de son empreinte. À 24 ans, le natif de Bondy a déjà inscrit 40 buts en 70 rencontres, soit un seul de moins que le grand Michel Platini. En cas de but du Parisien ce soir, il égalerait donc le Ballon d'Or, quatrième de ce classement.

Mieux que ça, en cas de triplé, Kylian Mbappé dépasserait certes l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, mais égalerait par la même occasion un certain Antoine Griezmann, qui sera également sur la pelouse avec les Bleus ce soir, replacer au milieu de terrain par Didier Deschamps. Pour rappel, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus est Olivier Giroud, lui aussi présent pour ce rassemblement, qui a 14 longueurs d'avance sur l'attaquant du PSG.

Une compo légèrement remaniée par Didier Deschamps

Si l'attaque risque d'être assez habituelle avec Kylian Mbappé, Olivier Giroud et probablement Ousmane Dembélé, et que l'on a désormais pris l'habitude de voir Antoine Grizemann être un peu plus reculé sur le terrain, la défense pourrait bouger pour cette rencontre face à l'Irlande. Avec le forfait de Konaté, Lucas Hernandez, nouvelle recrue du PSG, devrait être aligné aux côtés de son frère, Théo Hernandez.

En tant qu'axial droit, le sélectionneur des Bleus devrait faire confiance à Dayot Upamecano, ce qui dérange certains observateurs. En effet, de nombreux supporters de l'Équipe de France réclament une titularisation de William Saliba, qui performe avec Arsenal, et que l'on a encore peu vu sous le maillot des Bleus.

La compo de l'Equipe de France contre l'Irlande :

Gardien : Mike Maignan

Défenseurs : J. Koundé, D. Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez

Milieux : A. Tchouaméni, A.Grizemann, A. Rabiot

Attaquants : O. Dembélé, O. Giroud, K. Mbappé