Bordeaux Mercato : Cyprien confirme un deal avec les Girondins

Bordeaux a tenté de recruter Wylan Cyprien lors du dernier mercato estival. Le joueur confirme l’intérêt des Girondins et explique pourquoi le transfert n’a finalement pas été conclu.

Bordeaux avait l'accord de Wylan Cyprien

Wylan Cyprien aurait pu être un joueur des Girondins de Bordeaux cette saison. Le club au scapulaire et son nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset ont mené des démarches pour s’attacher les services du milieu de terrain. Cependant, ils ne sont pas allés au bout de leur intérêt. Le joueur de 25 ans était pourtant d’accord pour rejoindre les Marine et Blanc au château du Haillan. « Avec ma famille et mes agents, nous avons longtemps discuté avec Bordeaux, mais il n’y a jamais eu d’offre concrète », a-t-il confié à France Football. « J’ai échangé avec l’entraîneur, Jean-Louis Gasset, au téléphone. Il m’avait convaincu du projet, mon accord a été donné, mais derrière, aucune offre… », a regretté Wylan Cyprien.

Parme a été plus concret que les Girondins

Finalement, l’ancien joueur de l’OGC Nice s’est engagé avec Parme, dans les derniers instants du mercato d'été. « Parme m’a montré une grande confiance en s’alignant sans réfléchir. Je pensais alors à mon avenir et à ma famille. Ensemble, nous avons fait le choix de ne pas attendre la dernière minute et de partir » a justifié le Français. Wylan Cyprien a fait cinq apparitions sous le maillot parmesan, quatre fois en Serie A et une fois en Coupe d’Italie (3e tour des éliminatoires). Avant de débarquer dans le championnat transalpin, il avait pris part à 69 matchs en Ligue 2 avec le RC Lens, son club formateur, et avait joué 127 matchs en Ligue 1 avec le RCL (2014-2015), puis avec le Gym (2016-2020).













