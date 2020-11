Stade Rennais : Stéphan fait de l'oeil à un international

Publié le 24 novembre 2020 à 17:55

Chelsea se déplace ce mardi soir (18h55) sur la pelouse du Stade Rennais pour la 4e journée de Ligue des champions. L'occasion pour les Rouge et Noir de remporter le tout premier match de leur histoire en C1 et pour l'entraîneur Julien Stéphan d'évoquer le rôle et le statut d'un international des Blues, présent au Roazhon Park mardi.

Julien Stéphan évoque Olivier Giroud

À l'occasion de la conférence de presse organisée avant la réception de Chelsea par le Stade Rennais en Ligue des champions, ce mardi soir (18h55), l'entraîneur du SRFC, Julien Stéphan, a évoqué les forces de l'équipe de Frank Lampard. Les Blues sont premiers du groupe avec sept points et aucun but encaissé et ont battu largement les Rennais à l'aller (3-0). Le coach breton apprécie surtout la profondeur du banc londonien. "Quand je parle de la richesse de l’effectif de Chelsea et des internationaux dominants dans leur sélection qui sont sur le banc, je pensais à Olivier Giroud, a commenté Julien Stéphan. Mais ce n’est pas le seul. Ça montre toute la richesse de ces clubs-là, toutes les options qu’ils peuvent avoir. On le savait avant le début de la compétition. Ce sont des problématiques de riches qui existent dans les grands clubs. On constate que certains très grands joueurs peuvent ne pas être titulaires dans ce genre d’équipe. Ça montre toute la difficulté à rencontrer ces clubs-là."

Olivier Giroud déjà lié au Stade Rennais

Concernant Olivier Giroud, l'entraîneur du Stade Rennais a été élogieux. "C’est aussi un exemple exceptionnel pour les joueurs en termes d’état d’esprit, a fait remarquer Julien Stéphan. Malgré son statut de champion du monde, à chaque fois qu’il rentre, à chaque fois qu’on fait appel à lui, même si ce n’est que quelques minutes, il a un engagement total sur le terrain, c’est aussi ça les joueurs de très haut niveau. Malgré la frustration, ils sont en capacité de donner le maximum." L'international français est en manque de temps de jeu à Chelsea depuis plusieurs saisons et sa place en équipe de France à l'Euro 2021 semble conditionnée au fait de devoir retrouver une place de titulaire. Le buteur cherche donc une éventuelle porte de sortie au mercato hivernal. Etrange coïncidence, le nom d'Olivier Giroud avait déjà été évoqué du côté du Stade Rennais lors du mercato estival, il y a un an et demi. Ouest-France avait affirmé que l'attaquant des Bleus avait bien été approché par les Rouge et Noir.













Par Matthieu