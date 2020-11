Stade Rennais : Les compositions probables contre Chelsea en C1

Publié le 24 novembre 2020 à 11:40

Le Stade Rennais reçoit Chelsea ce mardi (18h55) pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions. Sur une très mauvaise série, les Rouge et Noir accueillent des Blues en pleine bourre, portés par cinq succès consécutifs et plus de trois buts de moyenne par match. Leaders, les hommes de Frank Lampard peuvent assurer leur qualification en cas de succès.

Le Stade Rennais cherche à se relancer d'une belle manière

Avec un seul succès lors de ses neuf derniers matches, le Stade Rennais est à la peine. Il glisse à la 7e place de Ligue 1, n'a plus marqué depuis trois matches et a toujours encaissé au moins un but depuis la fin septembre. Pourtant, les Rouge et Noir accueillent Chelsea avec de grandes ambitions. Tout d'abord, celle de gagner leur premier match de Ligue des champions de son histoire. Ensuite, de continuer à espérer une troisième place qui les reverserait en Ligue Europa en février. Puis, en conservant leur invincibilité à domicile contre les clubs anglais, relancer la machine en retrouvant leur jeu et leur confiance avant de retrouver le championnat de France avec un déplacement à Strasbourg le week-end prochain. "C'est une belle échéance qui peut nous faire du bien, déclarait le défenseur Damien Da Silva. Contre Chelsea, on n'a plus qu'à lâcher les chevaux."

La tuile Aguerd, Werner sur le banc ?

Malheureusement, une mauvaise nouvelle est tombée lundi soir pour le Stade Rennais. L'international marocain, comme plusieurs de ses coéquipiers de la sélection nationale, a été testé positif au Covid-19 et ne peut donc participer à la rencontre face à Chelsea. Gerzino Nyamsi devrait le remplacer en défense centrale, en l'absence sur blessure de Daniele Rugani. Faitout Maouassa figure dans le groupe de Julien Stéphan mais devrait être un peu juste pour débuter, tandis qu'Eduardo Camavinga fait son retour après avoir manqué les deux précédentes rencontres de C1. Du côté de Chelsea, Frank Lampard pourrait décider de laisser l'attaquant Timo Werner, auteur d'un doublé à l'aller (0-3), sur le banc, tandis que N'Golo Kanté et Thiago Silva devraient bien, quant à eux, être titulaires.

La composition du Stade Rennais selon L'Equipe : Gomis - Truffert, Aguerd (forfait tardif, donc Nyamsi), Da Silva, Traoré - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud - Léa-Siliki, Guirassy, Doku.

La composition du Stade Rennais selon Ouest-France : Gomis - Truffert, Aguerd (forfait tardif, donc Nyamsi), Da Silva, Traoré - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud - Doku, Guirassy, Gboho.

La composition du Stade Rennais selon foot-sur7 : Gomis - Truffert, Nyamsi, Da Silva, Traoré - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud -Terrier, Guirassy, Doku.













Par Matthieu