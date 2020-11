FC Barcelone : Pour Messi, un candidat évident à la présidence

Publié le 18 novembre 2020 à 12:20

L'avenir de Lionel Messi est une question prépondérante dans toutes les têtes catalanes. La star du FC Barcelone est en fin de contrat en juin 2021 et pourrait quitter son club de toujours au mercato estival. Les dirigeants du FC Barcelone veulent convaincre l'Argentin de prolonger au Barça, mais tout dépendra de l'élection du prochain président, le 24 janvier.

L'élection au FC Barcelone arrive trop tard

Alors qu'il voulait quitter le FC Barcelone au mercato d'été, Lionel Messi est finalement resté en Catalogne, bloqué par Josep Maria Bartomeu. Depuis le départ du président démissionnaire, la question du futur du sextuple Ballon d'Or est revenue sur la table. En fin de contrat en juin 2021, l'Argentin peut négocier dès janvier avec ses potentiels futurs clubs. Le Barça aurait aimé boucler une prolongation avant la fin de l'année, mais celle-ci va dépendre de l'élection du nouveau président du club catalan. Elle aura lieu le 24 janvier, un peu tard pour ne pas risquer de voir Lionel Messi s'engager ailleurs entre temps. Si les avis divergent sur ce qu'il faut faire de Messi, 33 ans, les fans de l'Argentin savent pour qui voter s'ils veulent voir le Barça tout faire pour le conserver.

Victor Font, l'un des candidats à la présidence du FC Barcelone et probablement le favori, fera tout pour que Lionel Messi reste en Catalogne, comme il l'a expliqué à Reuters. "Quand vous avez la chance d'avoir le meilleur joueur du monde dans votre équipe, vous devez conserver ce talent. Si Messi va chez un concurrent, nous ne trouverons pas facilement une alternative car il n'y a pas d'alternative à Messi. C'est pourquoi il est essentiel de le retenir à court terme", a expliqué Victor Font, comme un argument de campagne massue. "Quand vous avez quelqu'un comme Messi qui aime le club et que le club veut le conserver pendant de nombreuses années, vous avez le cadre nécessaire pour régénérer et construire une équipe gagnante."

Lionel Messi au Barça même après sa retraite sportive ?

Mais Victor Font va plus loin et sort l'artillerie lourde pour convaincre l'électorat culé. "Mais pour nous, l'association entre Messi et le FC Barcelone est une relation stratégique et nous voulons nous assurer que nous créons les bonnes conditions pour que Messi puisse jouer un rôle dans le club même après sa retraite. Il pourrait apporter beaucoup d'idées. Il doit être convaincu que nous avons un projet compétitif et gagnant", a annoncé le candidat. Victor Font a également joué sur la fibre nostalgique, avec un autre de ses promesses de campagne, celle de faire venir l'ancien milieu Xavi sur le banc du Barça. "Xavi peut jouer un rôle décisif pour nous aider à mener à bien ce projet. La crédibilité et le savoir-faire de Xavi en matière de football sont les meilleurs arguments pour convaincre quelqu'un comme Messi. Ce sont des amis, ils se connaissent, ils se font confiance et cela va être la clé."

L'aspect financier est également important en ce qui concerne une prolongation de Messi au FC Barcelone. Le club s'est vu demander des économies à hauteur de 130 millions d'euros sur les salaires. "Tous les clubs sont en crise économique et chacun doit ajuster ses attentes", a reconnu Victor Font, pour qui rien n'est trop cher pour l'Argentin. "Ce qui est bien avec Lionel Messi, c'est qu'il aime le club comme nous tous et je suis sûr qu'il est prêt à adopter une perspective à long terme et à apporter sa contribution pour que le club puisse gérer le court terme de la meilleure façon possible", a conclu le candidat qui, avec ses arguments pro-Messi, se voit déjà président du Barça.













Par Matthieu